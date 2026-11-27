A Ferencváros középpályása (is) többet szeretett volna „hazavinni” a megszerzett egy pontnál a Celje elleni Európa-liga-találkozó után. Nagy Ádám szerint azt kapták a szlovén csapattól, amire előzetesen számítottak, az FTC helyzetkihasználása, illetve ki nem használása miatt nem sikerült nyerni.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezette: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok

FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero (Levi, 78.), Arzani (O'Dowda, 78.) – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs

CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.). Vezetőedző: Zoran Zeljkovic