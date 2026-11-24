Videó: Cristiano Ronaldo betalált, már 987 gólnál jár
Cristiano Ronaldo megszerezte pályafutása 987. gólját, csapata, az Al-Naszr az Ázsiai Bajnokok Ligájában 2–1-re nyert a katari Al-Szadd ellen.
Cristiano Ronaldo a mérkőzés elején büntetőt harcolt ki, Mohamed Camara buktatta őt a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest ő maga értékesítette, megszerezve pályafutása 987. gólját.
A katariak egyenlítése után Ronaldo ismét a kapuba talált, de a jordániai játékvezető végül videózás után érvénytelenítette a gólt.
Szünet után ismét megszerezte a vezetést a szaúdi csapat, Joao Felix remek ollózással vette be a katariak kapuját, ez végül győztes találat lett.
Az Al-Nasszr harmadik győzelmét ünnepelhette a sorozatban, egy veresége is van, míg az Al-Vaszl elleni meccsét december 27-én játssza le.
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