Hiába tűnt úgy a mérkőzés elején, hogy a Ferencváros a Celje ellen is folytatja győzelmi sorozatát, négy siker után megszakadt a magyar ezüstérmes szériája. Pedig az első negyedórában olyan iramot diktált, amellyel láthatóan meglepte ellenfelét, a magas letámadás működött, a szlovén bajnok labdakihozatalait rendre sikerült megzavarni. A kapu előtt azonban hiányzott a pontosság. Az első félidőben jól játszott a Fradi, a másodikban már kevésbé, és bár a helyzetek kialakításával nem volt gond az összecsapáson – 28 lehetőség volt –, a befejezésekkel annál inkább.

„A mérkőzés rendben volt, a gól hiányzott, de az nagyon… – értékelte a mérkőzést Borbély Balázs a találkozót követő sajtótájékoztatón. – Nehéz eldönteni, hogy félig üres vagy félig teli a pohár. Ha szeptemberben valaki azt mondja, hogy öt mérkőzés után tizenhárom pontunk lesz, alighanem mindenki aláírta volna. De a mostani mérkőzés után mégis van bennünk némi hiányérzet. Ha korábban picivel többet adott az élet, mint amit érdemeltünk volna, akkor ezen az estén annyit most elvett. Ha becsületesen dolgozunk, akkor ez ismét a mi oldalunkra billen.”

Kíváncsiak voltunk rá, Borbély Balázs mikor érezte először, hogy az ellenfél nem különösebben szeretne futballozni.

„Ezt nem tudom pontosan megmondani. Összességében azt kaptam az ellenféltől, amit vártam. Jól kezdtük a mérkőzést, volt három tiszta gólhelyzetünk, nem rúgtuk be, az ellenfél utána fellélegzett. Jó mérkőzés volt, tényleg csak a gól hiányzott.”

Borbély nem érezte görcsösnek a támadójátékot, nem látott olyan gátat, ami miatt kimaradtak a helyzetek.

„Nem éreztem, hogy görcsösek lettünk volna. Kristoffer Zachariassen lövésénél bravúrosan védett a kapus, Cadu szabadrúgása után is nagy ziccerünk volt. A megoldás az, hogy gyakorlunk tovább, próbáljuk a higgadtságot átvinni a mérkőzésekre.”