„Sokkal több helyzetünk volt az első és a második félidőben is, javítani kell a helyzetkihasználásunkon – mondta Osváth Attila az M4 Sportnak. – Odakerülünk a kapu elé, nagy helyzeteink vannak, be kell őket rúgni, mivel most nulla nulla lett a vége. Pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, hátul stabilak voltunk, de a következő mérkőzéseken mindenképp javítani kell a helyzetkihasználáson. Nyilván az utolsó percig türelmesnek kell lenni, bármikor lehet gólt szerezni. Jól védekezett a Celje, labdával is jól játszott, úgyhogy kellemetlen ellenfél volt, de még egyszer mondom, megvoltak a lehetőségeink, be kell rúgni őket, és akkor sokkal szebb lehetett volna ez a mai este. Ha összességében nézzük, akkor rendben vagyunk, sok pontot szereztünk az Európa-ligában. Nyilván nyerni szerettünk volna nyerni itthon, idén még egy Európa-liga-mérkőzésünk van, szeretnénk jól zárni az El őszi szakaszát.”

Marius Corbu így értékelt: „Nagyon sok helyzetet kialakítottunk, viszont egyiket sem tudtuk úgy befejezni, ahogy szerettünk volna, nagyon sokat blokkoltak a szlovénok. Igazából nincs kifogásunk, rajtunk múlott, és sokkal higgadtabban kellett volna kezelnünk ezeket a helyzeteket. Ezt leszámítva gyakorlatilag sikerült, amit terveztünk. Az utolsó harmadban, ahogy említettem, a higgadtság nálam is hiányzott. Nem is tudom, négy-öt lövést blokkoltak, vagy én rúgtam bele. Vissza kell néznem, de ebben sokkal több lehetett volna. Ha két-három gólt rúgunk, az is csak a fele annak, amennyi lehetett volna közte. Szomorú vagyok, mert rengeteget dolgoztunk, és úgy érzem, többet érdemeltünk volna, de azért nem volt könnyű mérkőzés. Pozitív, hogy van tizenhárom pontunk, ám én olyan vagyok, hogy nyerni szeretnék, és amikor látom, hogy megvannak a helyzeteink és az ellenfél nem jobb nálunk, akkor mindig csalódott vagyok, ha nem sikerül győzni.”

„Elég helyzetet hoztunk össze, hogy gólt lőjünk – kezdte Kristoffer Zachariassen. – Őszintén szólva nagyon erős csapattal játszottunk, talán az egyik legjobbal azok közül, melyekkel eddig találkoztunk Európában, legalábbis labdatartás tekintetében. Annyi esélyünk volt, simán lőhettünk volna gólt, úgyhogy nem vagyunk boldogok. Minden mehetett volna jobban, különösen az utolsó néhány passz, de néha előfordul, hogy a rengeteg helyzet ellenére nem sikerül betalálni. Szerintem sokkal többet érdemeltünk volna, mert bár a Celjénél volt többet a labda, nagy helyzetet nem alakított ki, szóval csalódottak vagyunk.”