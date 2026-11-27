El: a szlovén lapok szerint bravúrral szerzett pontot a Celje, amelyhez kiváló kapusteljesítmény és egy kis szerencse is kellett
„A Celje megszenvedett, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Zan-Luk Lebanra támaszkodott, és értékes pontot szerzett” – kezdi a beszámolóját a mérkőzésről a Delo. A lap szerint a vendégeknek a szerencse is kedvezett, így tudtak meglepetést okozni Budapesten.
„A szlovén bajnok a mérkőzés nagy részében védekezésre kényszerült. A rendkívül lelkes, bátor és egységes csapatjáték mellett nagy adag szerencséje is volt. A hazaiak számos lövéssel próbálkoztak, ám a legveszélyesebb kísérleteket az este hőse, Zan-Luk Leban hárította” – elemezték a látottakat.
„Legyőzték a Milant és a Celticet, de a kivételes Lebant és a Celjét nem” – áll a Siol tudósításának címében. Cikkükben kiemelik, hogy a Celje a mérkőzés bizonyos szakaszaiban szenvedett és kapusa tökéletes teljesítménye kellett ahhoz, hogy egy ponttal távozzanak.
A Dnevnik arról ír, hogy a Celje alárendelt szerepet játszott a mérkőzésen, ugyanakkor bíztak abban, hogy legyőzhető lehet a Ferencváros. Hangsúlyozzák, hogy a magyar csapat a második félidőben is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és több veszélyes támadást is vezetett, ám a celjei védők rendre időben blokkolták a kísérleteket.
A mérkőzés, online, szöveges tudósítása itt olvasható!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0
Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezette: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok
FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero (Levi, 78.), Arzani (O'Dowda, 78.) – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs
CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.). Vezetőedző: Zoran Zeljkovic