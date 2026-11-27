„A Celje megszenvedett, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Zan-Luk Lebanra támaszkodott, és értékes pontot szerzett” – kezdi a beszámolóját a mérkőzésről a Delo. A lap szerint a vendégeknek a szerencse is kedvezett, így tudtak meglepetést okozni Budapesten.

„A szlovén bajnok a mérkőzés nagy részében védekezésre kényszerült. A rendkívül lelkes, bátor és egységes csapatjáték mellett nagy adag szerencséje is volt. A hazaiak számos lövéssel próbálkoztak, ám a legveszélyesebb kísérleteket az este hőse, Zan-Luk Leban hárította” – elemezték a látottakat.

„Legyőzték a Milant és a Celticet, de a kivételes Lebant és a Celjét nem” – áll a Siol tudósításának címében. Cikkükben kiemelik, hogy a Celje a mérkőzés bizonyos szakaszaiban szenvedett és kapusa tökéletes teljesítménye kellett ahhoz, hogy egy ponttal távozzanak.

A Dnevnik arról ír, hogy a Celje alárendelt szerepet játszott a mérkőzésen, ugyanakkor bíztak abban, hogy legyőzhető lehet a Ferencváros. Hangsúlyozzák, hogy a magyar csapat a második félidőben is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és több veszélyes támadást is vezetett, ám a celjei védők rendre időben blokkolták a kísérleteket.