Meccsre indulnak az ungvári tanáremberek – irány Csehszlovákia nyugati fele!

„Az ungvári Rusj Sport Klub tisztelettel meghívja becses címet és családját az 1939. november 12-én tartandó táncmulatságára. Tánc, büffé. Szabad belépés. Jazz-zene. A nemes sportcélra való tekintettel adományokat szíves köszönettel fogadunk. Meghívók reklamálása: Krajnyák I. adóhivatal.”

A második világháború kitörését követő hetekben tartott bál meghívója sporttörténeti kincs, a közelmúltban személyesen is megcsodálhattuk Ungváron, a várban működő helytörténeti gyűjtemény tematikus szobájában. Ottjártunkkor éppen a kárpátaljai labdarúgás 125 évét bemutató tárlat várt bontásra, a jelzett sportereklye csupán ennek apró részlete volt, egy évvel korábban azonban egy teljes időszaki kiállítás foglalkozott az SK Rusj évtizedeivel.

Hogy miért ennyire érdekes egy több mint nyolc évtizede megszűnt együttes? Egyrészt azért, mert a „repülő tanárok” néven emlegetett társaság egy időben repülő tanárokból állt, vagyis olyan értelmiségiekből, akik repülőgéppel jártak az idegenbeli mérkőzéseikre. Másrészt a markáns ruszin nemzeti töltet sportbeli megnyilatkozásai, a következetesen vállalt identitásból fakadó küzdelmek miatt.

De mit kerestek a futballozó ungvári pedagógusok a repülőgépen? A gyakorlatias válasz egyszerű: mert nagyon messzire kellett utazniuk. Az egyesület költségvetését is jelentősen terhelő luxusmegoldásra pedig részben a történelem, részben saját sikerei, részben a bajnokság lebonyolítási rendje szorította a csapatot. Ungvár városa az 1919-es katonai megszállással csehszlovák fennhatóság alá került, a trianoni békeszerződésben rögzített helyzet fennállt 1938. november 2-ig, amikor az első bécsi döntés visszacsatolta a várost is Magyarországhoz. Az 1925. augusztus 15-én alapított SK Rusj így a csehszlovák bajnoki rendszerbe tagozódott be. Jelentős sikereket ért el, kétszer is (1933, 1936) megnyerte a szlovákiai területi bajnokságot, a második alkalommal sikerrel vette a feljutásért vívott osztályozót is, és ott találta magát a csehszlovák élvonalban. Ennek pedig a hatalmas földrajzi távolságok miatt volt egy lényeges következménye, amelyet érzékeltetett a Nemzeti Sport is az 1936–1937-es idényt felvezető cikk címében: „Ungvár repülőgépre kényszeríti a csehszlovák liga csapatait”.

Valójában ugyanis nemcsak az SK Rusj repült a távoli ellenfelekhez, hanem azok is Ungvárra, csak amíg nekik ez egyetlen hosszú utazást jelentett az idény során, addig a kárpátaljaiak minden második héten felszálltak a felhők fölé. Jellemzően a több mint 700 kilométerre eső Prága volt az úti cél, onnan pedig vonattal vagy busszal folytatta útját a társaság. Egy szezont töltött az SK Rusj a legjobbak között, és bármennyire szimpatikus is volt a tanárok futballgyülekezete, a jelek alapján az ellenfelek nem bánták, hogy hamar búcsúzniuk kellett tőle. Jellemző cikkrészlet a Nemzeti Sportból: „A Náchod most vasárnap az ungvári SK Rusj ellen játszik majd Ungváron. Az 1000 kilométer hosszú utat repülőgépen kellene megtenni Ungvárra, a játékosok hozzátartozói azonban semmiképpen sem akarják megengedni ennek a szerintük veszélyes közlekedési eszköznek a használatát. Általában a cseh és morva klubok nincsenek elragadtatva attól az élvezettől, hogy Ungvárra vagy repülőgépen kell szállniok, vagy pedig, ha vasúton utaznak, már pénteken kell elindulniok hazulról, ahova kedden érkeznek vissza.”

Amikor éppen nem repültek, így festettek futballmezben az ungvári Sportovní Klub Rusj derék labdarúgói

Amikor szimpatikusnak neveztük az együttest, a korabeli sajtóban talált számos véleményt összegeztük; amerre jártak, az SK Rusj tagjai mindenütt tiszteletet és megbecsülést váltottak ki a közönségből. A nyolc tanítóval és három városi tisztviselővel felálló csapatról például az első csehszlovák élvonalbeli mérkőzés, a nagy hírű Sparta Praha elleni idegenbeli fellépés után így írt a magyar sportsajtó: „A rendkívül rokonszenves és intelligens fiúkból álló együttes természetesen nem tudott megbirkózni a nagy feladattal: a KK tavalyi és talán ez idei győztesétől 6:0 arányú vereséget szenvedett ugyan, de megszerezte a prágai közönség osztatlan tetszését rendkívül fair játékmodorával. […] Feltűnt, hogy fegyelmezettségük odáig ment, hogy egy teljesen problematikus 11-es ellen egy szóval sem reklamáltak.”

Illedelmesek voltak a pályán és a pályán kívül is az évek során, ez már abból a beszámolóból is kitűnik, amely a Keleti Újságban jelent meg 1933 nyarán, miután az SK Rusj a prágai németek csapata, a Deutscher FC ellen alulmaradt az osztályozós küzdelemben. Ha valaki elképzelné, miként festett az 1930-as években Ungváron egy értelmiségi futballmeccs, a leírás érzékletesen visszaringatja az olvasót a korabeli világba: „Háromezernyi tömeg, köztük rengeteg idegen vonult fel a Rusj pályára és a verőfényes, kora őszi vasárnap délután a sok autóval, zászlókkal, elegáns hölgyekkel sportünneppé lett, mely örök büszkesége lesz az ungvári futballsportnak. A Rusj szívében sem maradt keserűség a mérkőzés után, a két csapat közös lakomára ült össze és itt lelkes ovációban részesítették a vendégeket, amit megtetéztek szép ajándéktárgyakkal. […] A vasárnapi mérkőzés idegenforgalma meglepő volt. Autóbuszon, autókon, vasúton érkeztek a futball rajongói Podkarpatszka Ruszból és Szlovenszkó közeli városaiból. A mérkőzés után az idegenek ellepték a kávéházakat, mozikat, sok bámulója volt a Kovács–Bafa passzázsnak, ahol a Kovács Dezső & Miklós cég kirakatának divatremekeiben gyönyörködtek és elismeréssel mondták, hogy Ungvárt megilleti a fővárosi cím, mert ez a kirakat fővárosi látványosság.”

Hogy az említett Kovács Dezső & Miklós cég mit adott cserébe a sporttudósításba csempészett szemérmetlen reklámért, nem tudhatjuk. Azt viszont igen, hogy nem mindenki lelkesedett fenntartások nélkül a ruszin futballpropagandáért, akadtak gáncsoskodók is a csapat körül. Nem véletlen, hogy éppen a sikerek csúcsán, az 1936-os dicsőséges nyár folyamán erősödtek fel a kötözködő hangok, amint azt a Munkácsi Újság érdekes cikke is szemlélteti: „A klub ellenségei – mert ilyenek is vannak –, most akcióba léptek és rámutatnak arra, hogy a Rusj alapszabályai szerint a klub rendes tagjai csak ruszin nemzetiségűek lehetnek. Ilyen nemzetiségi vagy faji szakasza az ország egyetlen sportklubjának sincs, mert úgy a Sparta, a Slavia, mint a Bratislava senkitől sem kérdi, milyen fajú, vallású, vagy nemzetiségű, hanem örül, ha tagjainak, lelkes híveinek száma növekedik. Nincs senki, aki a klub ruszin jellegét veszélyeztetni akarná, de a klubérdek azt kívánja, hogy ezt a középkori ízű szakaszt töröljék és lehetővé tegyék a drukkerek százainak, hogy szeretett klubjuk életébe aktívan belekapcsolódhassanak. Ha jó a zsidó és magyar sportbarátok pénze, akkor legyenek ők maguk is »kóserek«.”

A jogos vagy jogtalan támadások, megfontolandó kritikák vagy méltatlan áskálódások sem tudták azonban lerombolni a klub nimbuszát. Az 1938-as hatalomváltás után a klub 1945-ös feloszlásáig a csapat Magyarország másodosztályú bajnokságaiban szerepelt, amelynek ebben az időszakban is jó volt a sajtója, a Sporthírlap például 1939-ben kiemelte, „az első nemzetiségi csapat új színt hozott a magyar labdarúgásba”. Visszakanyarodva az ungvári kiállításhoz, kitűnő összegzést nyújt a klub születésének századik évfordulója alkalmából rendezett tavalyi tematikus tárlat értékelése: „Az SK Rusj nem csupán sportcsapat, hanem élénk jelenség Kárpátalja történetében, amelynek működése ötvözte a testkultúra, a nemzeti önérvényesítés és a kulturális nevelés szempontjait. […] Egyfajta alternatívává vált a régióban népszerű magyar és zsidó sportklubokkal szemben (például az UAC, az UMTE vagy a Maccabi). A klub nemcsak sportszervezetként működött, hanem oktatási központként is, amely elegyítette a nyelv és a kultúra népszerűsítését, a fiatalok oktatási szintjének emelését, a nemzeti méltóság ápolását a sporton keresztül. Nem meglepő, hogy a régió egyik legfőbb védjegyévé vált. A klub emlékét generációk emléke, történészek, helytörténészek, sportújságírók kutatásai, helyi sajtóban megjelent publikációk és emlékiratok őrzik.”