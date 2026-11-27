Nem minden klub támogatja azonban ilyen határozottan a legsúlyosabb büntetést. Többen nem kívántak nyilatkozni, mások pedig úgy vélik, hogy a független bizottságnak és a szabályozó hatóságnak kell meghoznia a megfelelő döntést.

Az ügy különösen fontos próbatétel lehet az IFR számára, amely alig több mint egy éve kezdte meg működését. A szervezet vezetőjére, David Koganra így komoly nyomás nehezedik, hiszen a Manchester City elleni eset megmutathatja, mennyire képes érvényt szerezni a hatáskörének a legnagyobb klubokkal szemben is.

Politikai és gazdasági következményei is lehetnek az ügynek

A lehetséges tulajdonosváltás nemcsak a futballban, hanem gazdasági és politikai szinten is érzékeny kérdés. Korábban Andy Burnham miniszterelnököt is kritika érte, amiért aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a botrány végül a klub eladásához vezethet. Szerinte a manchesteri klub tulajdonosai jelentős szerepet játszottak a modern Manchester felépítésében.

David Kogan ugyanakkor egy parlamenti bizottság előtt világossá tette: az IFR-t nem befolyásolhatják politikai vagy gazdasági érdekek.

David Kogan ígéri, minden szükséges lépést megtesznek (Fotó: Getty Images)

„Felejtsük el a klub nevét, a méretét és az ügy jelentőségét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a törvényben meghatározott kötelezettségeinket pusztán azért, mert egy adott klubról van szó” – fogalmazott Kogan.

Hozzátette: amennyiben a körülmények indokolják, a hatóság meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Ellenkező esetben szerinte felmerülne a kérdés, hogy egyáltalán mi értelme van a futballszabályozó működésének.

A City jogi úton is harcolhat

Az IFR vezetése arra is kitért, hogyan finanszírozná az esetleges jogi csatározásokat. Richard Monks vezérigazgató elmondta, hogy a következő két évben kétmillió fontos tartalékot képeznek a kluboktól beszedett hozzájárulásokból. Ha azonban egy nagyobb jogi eljárás ennél jelentősebb költségekkel járna, a kormány átmenetileg biztosítaná a szükséges összeget. A hatóság arra számít, hogy sikeres jogi fellépés esetén a költségeket vissza tudja szerezni.

A Premier League klubjai eközben már arról is szavaztak, hogy fedezik a liga öt igazgatósági tagjának jogi költségeit, amennyiben a Manchester City valamelyik szponzora beperelné őket. Két, az Egyesült Arab Emírségekhez köthető kereskedelmi partner, az Etihad és az Etisalat ugyanis már jelezte, hogy fontolgatja a jogi lépések megtételét.

Az Etihad Manchester fejlődéséből is kivette a részét (Fotó: Getty Images)

A Football Governance Act 34. szakasza lehetőséget ad az IFR-nek arra, hogy megvizsgálja, megfelel-e egy klub tulajdonosa az előírt alkalmassági, tisztességi és pénzügyi követelményeknek. Amennyiben nem, a hatóság előírhatja számára, hogy meghatározott időn belül tegyen lépéseket a tulajdonrész eladására, végső esetben pedig elrendelheti a tulajdonos eltávolítását.

A Manchester City továbbra is tagadja a jogsértéseket, és fellebbezett a bizottság döntése ellen. A klub korábban azt állította, hogy az ítélet súlyos jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért nem tekinthető megalapozottnak. Hangsúlyozták azt is, hogy álláspontjukat átfogó és megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal támasztották alá.