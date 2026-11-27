Megtalálni a megfelelő, következő lépcsőfokot. Ez minden játékos pályafutásában kulcskérdés, legyen szó bármilyen sportágról. Egy átigazolásnak lehet érzelmi és szakmai vetülete is, álma és tervei viszont minden sportolónak vannak. Így volt ezzel Mészáros Mátyás is, a 23 éves vízilabdázó a nyáron több mint egy évtized után elhagyta a BVSC-t, és külföldre, a Novi Beograd együttesébe igazolt.

„Mindig tervben volt, hogy ha egyszer elhagyom a BVSC-t, szeretném magam külföldön kipróbálni – mondta a Nemzeti Sportnak Mészáros Mátyás. – A múltban is akadt már megkeresésem, de egyiknél sem éreztem, hogy az igazi lenne. Az előző évad végén úgy gondoltam, szeretnék kilépni a komfortzónámból, és kipróbálnám magam egy nemzetközi színtéren szereplő csapatban. A Novi Beograd megkeresésénél éreztem azt, hogy ezzel a lehetőséggel élnem kell. Óriási esélyként élem meg, hiszen az európai vízilabda egyik meghatározó klubjáról beszélünk, tele világklasszis játékossal. Tudtam, olyan közegbe kerülök, amelyben rengeteget tanulhatok, fiatal játékosként különösen nagy lehetőség, hogy ilyen szintű csapatban bizonyíthatok.”

Mészáros az első pillanattól fogva otthonosan érzi magát a belgrádi klubban, igaz, egy helyi sajátossággal nehezen birkózik meg a mindennapokban.

„Befogadó környezetbe kerültem, több velem egyidős játékos szerepel a csapatban, akik ellen az utánpótlásban eltöltött évek alatt játszottam már. Akadnak olyan csapattársaim is, akiknek játékát mindig is figyelemmel követtem, szerettem nézni. Belgrád nekem kicsit hasonlít Budapestre, nyilván nem olyan gyönyörű, mint a mi fővárosunk, de a kialakításában vannak közös vonások. Kicsit elmaradottabb országról beszélünk, akad egy-két dolog, amit meg kellett szokni. Egyvalamivel nem tudtam a mai napig megbékélni, hogy itt az éttermekben engedélyezik a dohányzást.”

A Novi Beograd több fronton is érdekelve van. Egyrészt a csapat feljutott a Bajnokok Ligájának főtáblájára, másrészről részt vesz a szerb-montenegrói közös regionális pontvadászatban, valamint a szerb bajnokságban is, a kupaküzdelmekről nem is beszélve. Nem unatkoznak Mészárosék.

„Sokkal több mérkőzést játszunk, és ezáltal többet is utazunk a magyar bajnoksághoz képest. Itt simán előfordul, hogy egy hét alatt három Európa-kupa-szintű csapattal játszunk a bajnokságban, majd a következő héten kedden jön a Bajnokok Ligája. A játékvezetők jobban engedik az agresszívabb, bunyósabb mérkőzéséket, ezáltal fizikailag megerőltetőbb a bajnokság is. A magyar ligában fel kell készülni taktikailag, hogy mit csinálsz az adott csapat ellen, itt kevésbé hangsúlyos ez, mindenhol emberfogásos védekezést alkalmaznak, mentálisan és fizikailag is topon kell lenni az egész találkozón.”

Az igazolásomban a BL is fontos szempont volt, szerettem volna bizonyítani, hogy itt a helyem, egy gyerekkori álmom teljesült.

A Novi Beograd a harmadik helyen áll a szerb-montenegrói közös bajnokságban, a Bajnokok Ligájában a C-csoportban is ezt a pozíciót foglalja el. Mészáros Mátyás első légiósévében a legmagasabb szinten is leteszi a névjegyét, a Barceloneta elleni győztes találkozón öt gólt szerzett. A szerb klubban egyértelmű célokat fogalmaztak meg a csapatnak.

„Eddig csak selejtezőket játszottam a Bajnokok Ligájában, ezúttal sikerült főtáblára kerülnünk. Az igazolásomban a BL is fontos szempont volt, szerettem volna bizonyítani, hogy itt a helyem, egy gyerekkori álmom teljesült. A klubban a tavalyi ötödik helyet kudarcként élték meg a bajnokságban, erre az idényre a döntős helyezéseket tűzték ki célul, a kupában és mindkét pontvadászatban. Szerintem ez reális, bár az utóbbi időben két fontos mérkőzésen hiába vezettünk végig, az utolsó negyedben kikaptunk, a második hely szempontjából kellettek volna ezek a győzelmek. A legjobb négybe kell kerülni, ugyanis négyes döntőt rendeznek a bajnokság végén.”