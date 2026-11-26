JUVENTUS–OMONIA 4–1. Lubomir Satka fejesével a ciprusiak ráijesztettek a Juvéra, az Omonia az első félidő hajrájáig őrizte is előnyét, ám akkor gyorsan megfordult az állás: Andrea Cambiaso gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, Jeff Ekhator a leshatárról kiugorva rúgta be a hazaiak második gólját. A második félidőben Francisco Conceicao a saját kipattanójából lőtte be a harmadikat, Jérémie Boga hatalmas lövéssel állította be a végeredményt. Loic Nego kezdett a ciprusi csapatban, az 59. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

SPARTA PRAHA–AZ 2–4. Vitályos Viktor is ott volt a kezdőcsapatban a prágaiaknál, akik meglepték holland vendégeiket: Jonatan Brunes és Patrik Vydra révén kétgólos előnyt szereztek az alkmaariak ellen – akiknek soraiban szintén kezdett egy magyar légiós Kovács Bendegúz személyében. És itt is jött a fordulat – méghozzá mekkora! Az 52. percben Peer Koopmeiners kezdte meg a hátrány faragását, és a vendégek meg sem álltak négy gólig! Kovács végigjátszotta a mérkőzést, Vitályost a 84. percben lecserélték, klubtársa, a kapus Hegyi Krisztián a kispadon ült.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROS–Celje (szlovén) 0–0

Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) 2–4 (Brunes 4., Vydra 27., ill. P. Koopmeiners 52., Daal 68., Oufkir 73., 84.)

Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol) 2–1 (Mateta 73. – 11-esből, McNeil 82., ill. M. Sarr 66.)

Kiállítva: J. Martín (72., Real Sociedad)

Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi) 4–1 (Cambiaso 37., Ekhator 43., F. Conceicao 68., Boga 72., ill. Satka 16.)

NEC (holland)–Rennes (francia) 3–1 (Linssen 29., Chery 81. – 11-esből, Bischoff 89., ill. Thomasson 37.)

OFI (görög)–Anderlecht (belga) 1–3 (Funtasz 54. – 11-esből, ill. Bentajeb 20., Aasgaard 39., Bertaccini 90+6.)

Lyon (francia)–Lilleström (norvég) 0–0

Torreense (portugál)–Celtic (skót) 1–2 (Jean 19., ill. Javi Vázquez 9. – öngól, Durán 85.)

Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Tuterov 47., ill. Józwiak 52.)

Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák) 3–1 (Hlozek 72., Conté 80., Moerstedt 90., ill. O. Diakité 43.)

Kora esti mérkőzések

Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál) 4–0 (Hrosovsky 30., Adu 43., Kabongo 45., 46.)

Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol) 1–2 (Aspas 19., ill. Á. Rodríguez 47., Rayan 78.)

Kiállítva: Diakité (22., Bournemouth)

Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény) 2–0 (Mazurek 48., Carlier 52. – öngól)

Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Tillman 10., Quansah 45.)

Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) 2–4 (Maignan 31. – öngól, Joao Silva 49., ill. Hutchinson 56., Al. Cisse 63., Pulisic 71., D. Moreira 90+5.)

Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár) 1–0 (Guiri 29. – 11-esből)

Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel) 2–2 (Florucz 54., K. Rodríguez 66., ill. Agnero 15., Palma 18.)

Besiktas (török)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2–1 (Olaitan 75., Orkun Kökcü 90., ill. East 90+3.)