Huszár fiatalon, nyolcévesen került az ETO kötelékébe, végigjárta az utánpótlás-csapatokat, játszott Diósgyőrben és Szentlőrincen is – utóbbi együttes ráadásul az ő góljával biztosította be az NB II-ben maradást a 2025–2026-os idényben. Ebben az évadban minden meccsén pályára lépett a győrieknek a bajnokságban, két gólt szerzett és két gólpasszt is kiosztott. Új szerződése 2028-ig szól.

Vingler 2029-ig írt alá, a hosszabbítással a klub a töretlen bizalmát szeretné kifejezni a 21 éves középpályás felé, aki februárban szenvedett súlyos sérülést. A korábban Szentlőrincen szintén megforduló játékosnak a kupában szakadt el a keresztszalagja, jelenleg a visszatérésén dolgozik.