Markgráf Ákossal a soraiban állt ki andorrai ellenfele ellen a Köbenhavn, és hatalmas meglepetésre 2–0-ra az Inter Club d'Escaldes győzött, ráadásul a magyar válogatott játékost durvaság miatt ki is állították.

Freiburgba utazott a Twente, amelyet korábban a Ferencváros búcsúztatott az Európa-liga-selejtezőben. A németek viszonylag hamar vezetéshez jutottak: a 11. percben Juito Szuzuki passzából Cyriaque Irié talált a kapuba. A Twente a második félidőben Junesz Taha csodaszép góljával egyenlített: a marokkói csatár a tizenhatos vonaláról ágyúzott a kapuba. A meccset a hosszabbításban egy kihagyott büntető után jól helyezkedő Niklas Beste döntötte el.

Hatalmasat hajrázott az Atalanta a Borac Banja Luka otthonában. Az olaszok már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, de a 85. perc után hármat rúgtak, és megfordították a találkozót.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Freiburg (német)–Twente (holland) 2–1 (Irié 11., Beste 90+3., ill. Taha 62.)

Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög) 3–2 (A. Lind 62., 80., V. Kristiansen 78., ill. Jagusic 45., Rastoder 55.)

Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–Atalanta (olasz) 2–3 (L. Juricic 22., Deket 30., ill. Krsztovics 86., Kolasinac 90., Zappacosta 90+3.)

Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga) 0–2 (Bazdar 45+1., Sinkava 51.)

Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán) 2–0 (D. López 19., Chouaib 59. – 11-esből)

Kiállítva: Delaney (Köbenhavn, 54.), Markgráf (Köbenhavn, 56.)

Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb) 1–1 (T. Araújo 26., ill. Gastarov 85.)

CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török) 1–2 (Lopes Cabral 32. – öngól, ill. Szalah 69., Saviolo 90+3.)

Braga (portugál)–KuPS (finn) 4–0 (Pau Victor 18., F. Navarro 31., Dorgeles 71., J. Milosevics 82.)