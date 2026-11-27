A Liverpoollal angol bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyerő, 31 éves guineai középpályás az idényben mindössze négy NB I-es mérkőzésen játszott, legutóbb szeptember 20-án volt kezdő. Borbély Balázs vezetőedző a cseh Livesport podcastjében beszélt arról, mi áll a futballista távolmaradásának hátterében. Bevallása szerint Keitának nehéz idénye volt az előző, gyakran bajlódott sérüléssel, ráadásul Robbie Keane-nel, a Ferencváros korábbi vezetőedzőjével sem volt igazán jó a kapcsolata. Borbély Balázs a nyári érkezését követően igyekezett újra megfelelő formába hozni, ami részben sikerült is, ám időközben úgy érezte, mentálisan nincs olyan állapotban, hogy a csapat segítségére legyen. Ő maga fordult a klub vezetőségéhez azt kérve, adjanak neki időt, hogy összeszedje magát. A ferencvárosiak eleget tettek a kérésének, a terv szerint a téli szünetet követően folytatódhat a közös munka. A téli felkészülést várhatóan január 4-én kezdi a magyar bajnoki ezüstérmes, s ekkor új fejezetet nyithat pályafutásában a 2025 januárjában Budapestre érkező középpályás.