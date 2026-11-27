– Jubilálás, hetvenméteres sprint, tizedik NB I-es gól – jól hangzik?

– Aláírom, mehet! – válaszolta lapunknak Kocsis Dominik, a Debreceni VSC 24 éves szélsője, aki a múlt heti, Nyíregyháza elleni bajnokin (6–2) szinte az egész pályán átfutott, s úgy lőtt szép gólt, ráadásul utána további egy góllal vette ki a részét a keleti rangadón a Spartacus kiütéséből. Jelenleg 99 élvonalbeli bajnoki és kilenc gól szerepel a neve mellett, a pénteki, ETO FC elleni rangadón játszhatja századik NB I-es mérkőzését. – A játékstílusunkat elnézve ez össze is jöhet, hiszen a Szpari ellen a gólomat követően néhány perccel újra ugyanolyan szituációba csöppentem, csak akkor nem lőttem, hanem passzoltam, de sajnos a hazai védő felszabadított. Csodálatos lenne, ha az ETO ellen is örülhetnék egy ilyen vagy hasonló gólnak – nem feltétlenül amiatt, hogy eredményes legyek, hanem azért, hogy újra megmutassuk, mire vagyunk képesek. Az a célunk, hogy utáljanak ellenünk futballozni a csapatok. Ahogy visszahalljuk, ez egyre inkább igaz – ez még több erőt és hitet ad a folytatáshoz. Nem is tudtam, hogy a századik élvonalbeli meccsem következik: oké, legyen meg a tizedik gólom. De mi lenne, ha összejönne a tizenegyedik és a tizenkettedik is az ETO ellen?

– Nem lesz egyszerű feladata a jobb oldalon: a győri Daniel Stefulj az egyik legjobb bal oldali védő az NB I-es mezőnyben.

– Kiemelkedik, valóban, s kulcsfontosságú szerepe van a csapatban, ő az egyik vezér. Csakúgy, mint mi, az ETO is a támadófutballra helyezi a hangsúlyt, ezt bizonyította a múlt héten is, amikor idegenben győzte le a Ferencvárost. Tiszteljük a Győrt, de idegenben sem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése.

– Miben rejlik a Loki titka? Sorozatban öt bajnokit megnyertek, előtte pedig ikszeltek az FTC otthonában.

– Kőkemény, megterhelő munkát végzünk, főleg a hét elején, az erőnlét mindennek az alapja. A direkt játékot erőltetjük, arra kényszerítjük az ellenfelet, hogy védekezzen, hogy sokat fusson hátrafelé, az pedig, mint tudjuk, kellemetlen, senkinek sem esik jól – ellenben nekünk kedvez. Idő kellett, amíg összecsiszolódtunk a nyáron érkező új szakmai stábbal, megértettük és elfogadtuk, mit is szeretne viszontlátni tőlünk. Úgy érzem, mindkét félnek kicsit engednie kellett, de miután tapasztaltuk, hogy ez a munka kifizetődik, még nagyobb elánnal dolgoztunk. Nem félünk senkitől és semmitől, ezt bizonyítja, hogy Plamen Andreev a Szpari ellen több esetben is a félpályánál állt, őt is bevettük a játékba. A szakmai elemek mellett legalább olyan fontos az öltözőnk ereje: egységes a társaság, nemcsak az edzéseken, hanem utána is sokszor együtt vagyunk, programokat szervezünk. Ezért is állhatunk ott, ahol – de túl messzire nem tekintenék, hosszú még a bajnokság, és már sokszor tapasztaltuk, hogy egyik napról a másikra minden megváltozhat a futballban. Dolgozunk tisztességesen, aztán meglátjuk, mire lehet elég.

– Januárban lesz három éve, hogy a Honvédból a Lokiba szerződött. Hétről hétre látható a fejlődése, úgy tűnik, ebben az idényben teljesedhet ki. Egyetért?

– Kétségtelen, jó formában érzem magam. Az előző idényben Sergio Navarro vezetőedzőtől tanultam sokat, most pedig Gert Remmeltől. Ennyi idő alatt azt is az eszembe véstem, hogy egy-egy vereség után nem szabad a kardomba dőlnöm, hiszen nem lehet mindig, minden körülmények között kihozni magadból a száz százalékot, de az a minimum, hogy törekedjek rá. Türelmesebbé, higgadtabbá, rutinosabbá váltam. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázstól is sok mindent ellestem, vele is jó a viszonyom – igaz, az egyik Honvéd–Debrecen meccsen szőrt adott. Ez amúgy is kellemetlen, ráadásul el is estem… Ezt is megbeszéltük, amikor a Lokihoz kerültem, nevettünk rajta egy jót – bízom benne, hogy péntek este is boldogan térhetünk haza Debrecenbe.

Kocsis Dominikot a debreceni öltözőben mindenki így hívja: Kocka. A kispesti utánpótlásban Isa Gábor edző nevezte így el – a szakember 2021-ben hunyt el –, mégpedig Kocsis Sándor, a 68-szoros válogatott csatár miatt. Az Aranycsapat legendás futballistája 1950 és 1956 között szerepelt a Honvédban, s légióskodott a világhírű FC Barcelonában is. Honnan jött a beceneve?

ETO: elöl hatékonyság, hátul mély védekezés

Jelentős nyári átalakulás ide vagy oda, elődje távozása után Efraín Juárez vezetőedző az átigazolási időszak lezárultával már erős kerettel dolgozhatott a címvédő ETO-nál. A mexikói szakember irányításával kezd kialakulni a csapat új, reménye szerint sikerre vezető taktikája, amelyben kiemelt szerepet kap az időnként kifejezetten mély védekezés, ezt láthattuk már az FTC múltkori legyőzése alkalmával – s meglehet, a Lokival szemben hazai pályán sem riad vissza ettől. Mindemellett kiemelendő az együttes hatékonysága az ellenfél tizenhatosánál vagy azon belül, valamint – akárcsak a debreceniek esetében – a kontratámadások veszélyessége. DVSC: lehengerlő támadóátmenetek

Gert Remmel vezetőedző csapata szerezte a legtöbb gólt az NB I-es idényben, harmincat – és ebben semmilyen felülteljesítés sincs, hiszen az együttes xG-mutatója 30.1! A Loki a labdát a második legtöbbet birtokló csapat a ligában, mélységi indításokkal a legritkább esetben operál, játéka azonban kifejezetten direktnek mondható, a labdát igyekszik a lehető leggyorsabban előrejuttatni. A támadóátmenetekben lehengerlő a védelmi vonalát rendre feltoló DVSC, kontratámadásai hatékonyságát a legtöbb klub megirigyelheti, akárcsak a szabad- és szögletrúgásait. VESZÉLYES FEGYVEREK ITT IS, OTT IS

Fotó: Domotor Csaba KITŰNŐ FORMÁBAN LÉVŐ csapatok találkoznak, pedig az idényrajtjuk nem azt sugallta, hogy így lesz… Hogy ennyire jó teljesítményt nyújtanak, az egyértelműen az edzők munkáját dicséri. Ez a rangadó választ adhat a kérdésre, melyik együttes lehet a Fradi kihívója, persze azt sem szabad elvetni, hogy mindkettő, a péntek esti eredménytől függetlenül. A Ferencváros a játékosállományt tekintve minden riválisa fellett áll, de látjuk, a nemzetközi elfoglaltságai miatt az NB I-ben időnként megbotlik, mondhatni, könnyebben győz Milánóban, mint Kisvárdán, ahol egyébként nem is sikerült neki. Az ETO ellen újfent nagyon kíváncsi leszek a legutóbb triplázó Szendrei Ákos produkciójára. Szenyort U15-ös kora óta ismerem, nagy kedvencem volt már akkor is. Sok kollégával vitáztam róla, hogy futballistává válik-e vagy sem, én meg szeretem, ha kiderül, igazam volt. Tököli Attilával voltunk egyébként ebben egy véleményen. Szenyor nagyon intelligens ember, minden idegszálával gólra tör. Ahogy érzi a kaput, a gólszagot, az itthon kiemelkedő. Varga Barnabás után, legkésőbb öt éven belül, a válogatott első számú centere lesz. NS-SZAKÉRTŐ: PREISINGER Sándor, 5-szörös válogatott, magyar bajnok és gólkirály labdarúgó

15. FORDULÓ

November 27., péntek

19.30: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

November 28., szombat

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

November 29., vasárnap

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.