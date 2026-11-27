A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Hiába próbálkozott közelről és távolról is a gólszerzéssel a Ferencváros, a szlovén Celje elvitt egy pontot a Groupama Arénából. A Fradi így már nem százszázalékos az Európa-ligában, de 13 pontjával a harmadik helyen áll a 36 csapatos mezőnyben

A bajnok ETO az előző fordulóban 3–1-re megverte az FTC-t az Üllői úton, a duplázó Luka Kulenovic már a 27. másodpercben betalált. A győriek bosnyák válogatott csatára a DVSC elleni pénteki rangadón is kiegyezne hasonló forgatókönyvvel, bár tudja, a jelenleg a legjobb formában lévő NB I-es csapat érkezik hozzájuk. A DVSC-ben ragyogó formában futballozó Kocsis Dominik szeretné emlékezetessé tenni századik NB I-es fellépését – a múlt heti, Nyíregyháza elleni mérkőzésen úgy hetven méter sprint után a kapuba találó debreceni szélső megszerezné tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik gólját is péntek este. Kaiser Tamás és Cserháti András írása

Zökkenőmentesen kezdődött a Formula–1 Katari Nagydíjának hétvégéje a csütörtöki médianappal, amelyet térség háborús feszültsége ellenére a sportszakmai témák uraltak. A szervezők telt házas futamra számítanak. Zsoldos Barna írása

Ötödik idényében elérte 160. pontját a KooKoo játékosaként a magyar válogatott harmincéves csatára, Galló Vilmos, amivel a csapat valaha volt legeredményesebb játékosa lett a finn első osztály, a Liiga alapszakaszában. A nem mindennapi teljesítményről, a rekord elő- és utóéletéről Kapolcsi-Szabó Bence kérdezte

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