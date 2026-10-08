Visszatekintés: Messi legfontosabb mérföldkövei a válogatottban

KESERŰ BEMUTATKOZÁS

2005. 08. 17.

Magyarország–Argentína 1–2 (1–1)

Budapest, felkészülési mérkőzés

Diego Maradonához hasonlóan Magyarország ellen mutatkozhatott be a válogatottban, de a lehető legrosszabbul alakult számára a mérkőzés. A 64. percben váltotta Lisandro Lópezt, majd egy perc sem telt el, és kiállította Markus Merk, amiért odakönyökölt Vanczák Vilmosnak. Bevallása szerint a történtek után zokogott az öltözőben, és az is megfordult a fejében, hogy soha többé nem húzhatja fel a címeres mezt.

Fotó: Getty Images

GÓL AZ ELSŐ VB-MECCSEN

2006. 06. 16.

Argentína–Szerbia és Montenegró 6–0

Gelsenkirchen, vb-csoportmérkőzés

Az első világbajnoki mérkőzésén a 75. percben váltotta Maxi Rodríguezt, és negyedóra alatt kétszer is megvillant. Előbb gólpasszt adott Hernán Crespónak, majd beállította a 6–0-s végeredményt. Utána a Hollandia elleni csoportmérkőzésen és a Mexikó elleni nyolcaddöntőben is pályára lépett, de ezeken gólt és gólpasszt sem jegyzett, a németek ellen tizenegyespárbajban elveszített negyeddöntőt a kispadról nézte végig.

Fotó: AFP

FIATAL CSAPATKAPITÁNY

2010. 06. 22.

Argentína–Görögország 2–0

Polokwane, vb-csoportmérkőzés

Pályafutása második világbajnokságán, Diego Maradona kapitányi időszakában a görögök elleni vb-csoportmérkőzés volt az első, amelyen ő viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Két nappal később töltötte be 23. életévét, a döntésben az is közrejátszott, hogy Javier Mascherano pihenőt kapott arra a találkozóra.

Fotó: AFP

ELBUKOTT VB-DÖNTŐ

2014. 07. 13.

Németország–Argentína 1–0 – hosszabbítás után

Rio de Janeiro, vb-döntő

Mario Götze gólja zúzta szét az argentin álmokat, karnyújtásnyira volt a hőn áhított vb-arany. Ekkor még legfeljebb remélte, hogy lesz lehetősége javítani, azt pedig ő sem gondolta, hogy további két vb-döntőben léphet pályára. A brazíliai tornán négy gólt és egy gólpasszt jegyzett, de a kieséses szakaszban egyszer sem tudott megvillanni. Így is ő kapta a vb legjobbjának járó Aranylabdát.

Fotó: AFP

KUDARC ÉS VISSZAVONULÁS

2016. 06. 26.

Chile–Argentína 0–0 – 11-esekkel 4–2

New Jersey, Copa América-döntő

Argentína elvesztette a centenáriumi kontinenstorna döntőjét, ráadásul a szétlövésben elhibázta csapata első tizenegyesét. Ez volt sorozatban a harmadik elbukott döntője a 2014-es vb és a 2015-ös Copa América után. A fájdalmas kudarc után bejelentette visszavonulását a válogatottól, de a közvélemény meggyőzte a visszatérésről.

Fotó: Getty Images)

AZ ELSŐ TRÓFEA

2021. 07. 11.

Argentína–Brazília 1–0

Rio de Janeiro, Copa América-döntő

Megannyi csalódás után az első sikere a válogatottal, ráadásul Argentína Rio de Janeiróban a nagy rivális Brazília ellen nyert a döntőben. Ezen a mérkőzésen ugyan nem talált be, négy gólt és öt gólpasszt könyvelhetett el a kontinenstornán. Ezután beindult az argentin gépezet, amely 2022 nyarán 3–0-ra megnyerte az Eb-győztes olaszok elleni Finalissimát, majd következett a decemberi vb-döntő...

Fotó: AFP

A CSÚCSON

2022. 12. 18.

Argentína–Franciaország 3–3 – 11-esekkel 4–2

Loszail, vb-döntő

Szokatlan időben, decemberben rendezték a katari világbajnokságot, amelyen felért a csúcsra: Diego Maradonához hasonlóan vb-győzelemre vezette Argentínát. Minden idők egyik legjobb döntőjében két gólt szerzett, és a tizenegyespárbajban is eredményes volt. Az egész tornán kimagasló teljesítményt nyújtott, hét gólt és három gólpasszt jegyzett, a kieséses szakasz összes mérkőzésén eredményes volt.

Fotó: AFP

VB-EZÜST, MAJD BÚCSÚ

2026. 07. 19.

Spanyolország–Argentína 1–0 – hosszabbításban

New York, vb-döntő

A harmadik vb-döntője, amivel felülmúlta a két fináléban pályára lépő Diego Maradonát. Csaknem negyvenévesen végig kimagaslóan futballozott, nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát. A spanyolok ellen azonban ő sem tudott kibontakozni. Három hónappal később, Benin ellen búcsúzott el az argentin válogatottól, de az utolsó igazán jelentős fellépése a Spanyolország elleni összecsapás volt.