Visszavonulásának hírét Instagram-fiókján tette közzé a 36 éves sportolónő.

„Büszke és hihetetlenül boldog vagyok, hogy hosszú és fantasztikus életet élhettem ebben a csúcsteljesítményt követelő sportágban - írta. - Őszinte munka volt, és a siker kulcsa alapvetően abban rejlett, mint a következetesség, az akaraterő és a sportolás öröme.”

Östberg a 2014-es szocsi olimpián csapatsprintben arany-, egyéni sprintben ezüstérmet nyert, a 2018-as phjongcshangi téli játékokon váltóban volt ötkarikás aranyérmes.

Világbajnokságokon két aranyat, három ezüstöt és két bronzot szerzett, a világkupákban 17 egyéni futamgyőzelmet aratott, 73 dobogós helyezése volt, s a 2018–2019-es idényben összetett elsőséget is ünnepelhetett.