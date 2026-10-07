Álló ováció a 10. percben, drónshow, ajándékok és könnyek – ilyen volt Messi utolsó válogatott meccse
A mérkőzés előtt Lionel Messi szülővárosában, Rosarióban egy óriási mezt vitt körbe egy helikopter.
A Buenos Aires-i mérkőzés előtt egy kis szobrot és egy levelet adtak a nyolcszoros aranylabdás játékosnak.
Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martínez tisztelete jeléül egy M-betűt vágatott a hajába.
A találkozó kezdete előtt egy órával már bemelegített a 85 ezres közönség.
Lionel Messi a mérkőzés előtt felcsendülő argentin himnusz hatására is elérzékenyült.
A tízes mezben játszó argentin támadó tiszteletére a tizedik percben álló ováció köszöntötte Messit a Monumental Stadion.
A végső sípszó után a játékvezető odaadta a sárga és a piros lapot Messinek, aki természetesen a meccslabdát is hóna alá vette.
A mérkőzés után drónshow-t rendeztek a stadion fölött.
Messi végül felesége és gyerekei körében hagyta el a pályát, míg csapattársai sorfalat álltak.
|A csütörtökön megjelenő Nemzeti Sportban hosszabb, látványos összeállítással készülünk olvasóinknak Lionel Messi válogatott búcsújáról