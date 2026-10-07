Nemzeti Sportrádió

Álló ováció a 10. percben, drónshow, ajándékok és könnyek – ilyen volt Messi utolsó válogatott meccse

B. A. P.B. A. P.
2026.10.07. 10:30
null
Drónshow zárta Messi utolsó válogatott mérkőzését (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Argentína
Lionel Messi Benin ellen 208. alkalommal, egyben utoljára lépett pályára az argentin válogatott színeiben. Mutatjuk a búcsúmérkőzésének legszebb és legmeghatóbb jeleneteit!

A mérkőzés előtt Lionel Messi szülővárosában, Rosarióban egy óriási mezt vitt körbe egy helikopter.

A Buenos Aires-i mérkőzés előtt egy kis szobrot és egy levelet adtak a nyolcszoros aranylabdás játékosnak.

Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martínez tisztelete jeléül egy M-betűt vágatott a hajába.

A találkozó kezdete előtt egy órával már bemelegített a 85 ezres közönség.

Lionel Messi a mérkőzés előtt felcsendülő argentin himnusz hatására is elérzékenyült.

A tízes mezben játszó argentin támadó tiszteletére a tizedik percben álló ováció köszöntötte Messit a Monumental Stadion.

Standing ovations from the whole stadium for Lionel Messi at the 10 minute mark at his final match for Argentina against Benin
by u/xggq in soccer

A végső sípszó után a játékvezető odaadta a sárga és a piros lapot Messinek, aki természetesen a meccslabdát is hóna alá vette.

A mérkőzés után drónshow-t rendeztek a stadion fölött.

Messi bids farewell to Argentina's national team
by u/eliseihado in soccer

Messi végül felesége és gyerekei körében hagyta el a pályát, míg csapattársai sorfalat álltak.

A csütörtökön megjelenő Nemzeti Sportban hosszabb, látványos összeállítással készülünk olvasóinknak Lionel Messi válogatott búcsújáról
NS-ajánló

 

 

Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Argentína
Legfrissebb hírek

„Leo, húsz éven át ott voltál nekünk, most mi voltunk ott érted” – Martín Mazur az NS-nek

Minden más foci
1 órája

„Nemcsak Argentína mond köszönetet neked, hanem az egész világ” – csapattársai búcsúztak Messitől

Minden más foci
1 órája

Tizenegyesből lőtte utolsó válogatottbeli gólját Lionel Messi – videó

Minden más foci
3 órája

„Nem akarom, hogy ez a pillanat véget érjen” – Messi hosszú beszéddel búcsúzott a válogatottól

Minden más foci
3 órája

Messi góllal és két gólpasszal búcsúzott a válogatottól a Buenos Aires-i éjszakában

Minden más foci
7 órája

Vajon kivel cserél mezt Messi az utolsó válogatott meccsén? „Csak ezt figyelem majd!”

Minden más foci
20 órája

Vanczáktól Beninig: Lionel Messi aranyszínű búcsúmeccse

Minden más foci
23 órája

„Senki sem kérte tőlünk, hogy gólokat ajándékozzunk neki” – a benini kapus Messi búcsúmeccse előtt

Minden más foci
Tegnap, 10:52