Álló ováció a 10. percben, drónshow, ajándékok és könnyek – ilyen volt Messi utolsó válogatott meccse

A mérkőzés előtt Lionel Messi szülővárosában, Rosarióban egy óriási mezt vitt körbe egy helikopter.

🚨📷| Scenes in Messi's hometown, Rosario right now. 🇦🇷 https://t.co/RvPQmOvEdJ — Kalshi FC (@KalshiFC) October 6, 2026

A Buenos Aires-i mérkőzés előtt egy kis szobrot és egy levelet adtak a nyolcszoros aranylabdás játékosnak.

Lionel Messi received a small statue from Benin's players ahead of his final Argentina match 🐐https://t.co/0LFSEQIFEs — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 6, 2026

Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martínez tisztelete jeléül egy M-betűt vágatott a hajába.

Emiliano Martinez got an “M” cut for Messi’s farewell. 🐐🇦🇷❤️ The ultimate tribute. https://t.co/AoC8InAOXU — The Final Whistle (@Rufus_45) October 6, 2026

A találkozó kezdete előtt egy órával már bemelegített a 85 ezres közönség.

With exactly one full hour remaining until kickoff, an electric atmosphere erupted inside a packed Estadio MÁS Monumental as 85,000 supporters assembled in Buenos Aires to honor World Cup champion Lionel Messi in his final international appearance for Argentina against Benin. https://t.co/JtDFUo9tmv — Channel8 English (@Channel8English) October 6, 2026

Lionel Messi a mérkőzés előtt felcsendülő argentin himnusz hatására is elérzékenyült.

Lionel Messi gets emotional during Argentina’s national anthem 🥹🇦🇷 [@TyCSports] https://t.co/xDISE03BjC — CentreGoals. (@centregoals) October 6, 2026

A tízes mezben játszó argentin támadó tiszteletére a tizedik percben álló ováció köszöntötte Messit a Monumental Stadion.

Minute 10 tribute for Lionel Messi. 🔟🩵🤍 https://t.co/vUcKILVznI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Messi’s farewell game was halted in the 10th minute while the entire stadium rose to give him a standing ovation. ❤️ https://t.co/CuBFhbZmaI — Formular™ (@MrChelsealad02) October 7, 2026

A végső sípszó után a játékvezető odaadta a sárga és a piros lapot Messinek, aki természetesen a meccslabdát is hóna alá vette.

El árbitro del partido de despedida de Messi le entregó las tarjetas. Nada. Absolutamente nada resume mejor su carrera. El árbitro rindiéndole pleitesía en un claro gesto de "tú mandas, toma lo que es tuyo". https://t.co/qldUvvrONB — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) October 7, 2026

After Messi’s last international match, the referee approached Messi and gifted him his yellow and red card. This was the most emotional moment for me. What a gesture. https://t.co/b4JIHlkeB9 — Ball Monger (@ballmonger_01) October 7, 2026

A mérkőzés után drónshow-t rendeztek a stadion fölött.

Beautiful tribute to Lionel Messi 🐐 https://t.co/AM8iUMDatu — Fut Sheriff (@FutSheriff) October 7, 2026

Messi végül felesége és gyerekei körében hagyta el a pályát, míg csapattársai sorfalat álltak.

🇦🇷 THE VERY BEST IS LEAVING THE STAGE. Lionel Messi walks off with his family, passing through the guard of honour. A remarkable journey comes to an end. An iconic moment for Messi and his family. Tears everywhere - inside the stadium and around the world. Thank you for the memories, Leo. 🫡🇦🇷🐐 — Mr Cal (@chimexmary) October 7, 2026