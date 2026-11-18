„Most vagy soha” – Elvis Presley eme klasszikusa hallható aláfestésként a közösségi médiában posztolt búcsúvideóban, amelyben a 38 éves Juan Mata köszönetet mondott mindenért, amit a labdarúgástól kapott, és szögre akasztotta a futballcipőjét.

Mata 41 mérkőzésen 10 gólt szerzett a spanyol válogatottban, amellyel – karrierje csúcspontjaként – 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnok lett.

A Valencia kötelékében mutatkozott be a spanyol élvonalban (2008-ban Király-kupát), a Chelsea-vel a Bajnokok Ligája (2012) és az Európa-liga (2013) serlegét is elhódította – utóbbit a Manchester United tagjaként is megtette (2017) –, mindkét angol klubjával megnyerte az FA-kupát, a Galatasarayjal török, a Vissel Kobéval japán bajnok lett.

Játékos-pályafutása utolsó éveiben Ausztráliában futballozott (Western Sydney Wanderers, Melbourne Victory), utóbbinál – amelynek részvényese, vezetőségi tagja – szeptemberben járt le a szerződése.