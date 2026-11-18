Kim Minseok visszavonul – erről a Magyar Országos Korcsolyázószövetség számolt be szerdai közleményében. A 27 éves sportoló 2024 júliusában kapta meg a magyar állampolgárságot, ezt követően pedig a magyar válogatottat erősítette.

A dél-koreai gyorskorcsolyázó korábban háromszor állhatott olimpiai dobogón. A 2018-as, pjongcsangi játékokon a dél-koreai csapat tagjaként ezüstérmet nyert az üldözéses csapatversenyben, ugyanott 1500 méteren bronzérmet szerzett. Négy évvel később, a pekingi téli olimpián ismét harmadik lett ezen a távon.

Pályafutásában komoly törést jelentett a 2022-es ittas vezetési ügye, amely miatt hároméves eltiltást kapott. A büntetés nemcsak a versenyzéstől, hanem az edzéseken való részvételtől is eltiltotta. A visszatérés mellett döntött, és Magyarország színeiben folytatta a karrierjét.

A váltás után hamar bizonyította képességeit: 1000 és 1500 méteren is teljesítette az A-divíziós szintet, emellett országos csúcsokat állított fel. A 2026-os milánói-cortinai téli olimpián 1000 méteren a 11., 1500 méteren pedig a hetedik helyen végzett.

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatója, Bánhidi Ákos elismerően beszélt a versenyzőről, ugyanakkor elmondta, hogy a milánói eredmények elmaradtak az előzetes várakozásoktól.

„Egy fantasztikus hozzáállású, rendkívüli képességű, alázattal, irdatlanul nagy munkát végző sportolót ismerhettünk meg Kim személyében, aki nem véletlenül állt korábban háromszor is az olimpiai dobogón” – fogalmazott Bánhidi, aki hozzátette: a sportoló mérlegelte a lehetőségeit, majd úgy döntött, nem folytatja a pályafutását.