Nemzeti Sportrádió

„Még a rúgásokat is méltósággal viselte” – Kassai Viktor Messiről

B. L.B. L.
2026.10.08. 09:16
Hát mit tud ez a fiú a labdával? – Kassai Viktor már a 2008-as olimpián megcsodálhatta Lionel Messi játékát (Fotó: AFP)
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Lionel Messi Kassai Viktor játékossors
Lionel Messi válogatottbeli visszavonulása különleges emlékeket idézett fel Kassai Viktorban. A korábbi játékvezető testközelből látta, hogyan vált a pekingi olimpia 21 éves sztárja a futballtörténelem egyik legnagyobb alakjává.

Lionel Messi válogatottbeli visszavonulása sokakban idéz fel személyes emlékeket – Vanczák Vilmosnak van miről mesélnie, hiszen az argentin zsenit a bemutatkozásakor éppen vele szemben elkövetett szabálytalanságért állították ki.

„Szerencsésnek érzem magam, hogy futballozhattam ellene, és évtizedekig csodálhattam a játékát. Valahol jó érzés, hogy én is részese vagyok a válogatottbeli karrierjének: már több mint húsz éve, hogy a bemutatkozása alkalmával egyből kiállították rólam” – mondta lapunknak a 79-szeres válogatott védő még akkor, amikor Lionel Messi bejelentette, többé nem szerepel a nemzeti csapatban.

Kassai Viktor többször is testközelből láthatta az argentin csillag klasszisát – ő viszont még csak sárgát sem mutatott fel neki. Először a 2008-as pekingi olimpián találkozott vele, a magyar játékvezető előbb az Argentína–Ausztrália csoportmérkőzést vezette, amelyet az argentinok 1–0-ra megnyertek, majd két héttel később ő dirigálta a Nigéria elleni, ugyancsak 1–0-s argentin sikerrel záruló olimpiai döntőt is.

„Már akkor tudtuk, ki ő, klasszis játékosnak számított, aki a korosztályos mezőnyből kiemelkedett – mondta lapunknak Kassai Viktor.Fiatalkorában szinte egyáltalán nem beszélt angolul, én pedig nem tudtam spanyolul, ezért leginkább testbeszéddel lehetett vele kommunikálni. Nem volt vele sok problémám, hiszen nem az a típus, aki állandóan reklamál vagy mindenáron meg akarja mondani a véleményét, és ha elesett, nem kellett azon töprengeni, vajon szimulál-e. Mondhatni, még a rúgásokat is méltósággal viselte, pedig az alapján, amennyit egész pályafutása során kapott, az sem lett volna meglepő, ha időnként hevesebben reagál. Példaértékű volt a hozzáállása a játékhoz és a játékvezetőkhöz.”     

Nehéz meghatározni, melyik időszak jelentette Messi pályafutásának abszolút csúcsát, Kassai Viktor mindenesetre a legjobb éveiben többször is vezetett neki. Ő dirigálta a 2011-es Bajnokok Ligája-döntőt, amelyen a Barcelona 3–1-re legyőzte a Manchester Unitedet a Wembley-ben, majd 2013 tavaszán rövid időn belül kétszer is találkozott vele: előbb a Milan elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóján, amikor a katalánok 0–2-ről fordították meg a párharcot 4–0-s hazai győzelemmel, aztán a Bayern München elleni elődöntő első mérkőzésén, amelyen a bajorok nyertek 4–0-ra.

„A Milan elleni mérkőzésen nem lehetett feltartóztatni, két gólt szerzett. Játékvezetőként az jelentette az egyik legnagyobb nehézséget, hogy a Barcelona annyira beszorította a Milant, és olyan gyorsan gurigázott, hogy folyamatosan figyelnem kellett, ne kerüljek a labda és a Barcelona-játékosok útjába. Visszagondolva, talán ezen a meccsen láttam Messit a legjobban játszani.”   

Hatodszor, egyben utoljára 2016 novemberében, Messi csapatkapitányi időszakában találkoztak: a Manchester City–Barcelona Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést vezette, amelyet az angolok 3–1-re nyertek meg – az argentin klasszis szóvá is tette a magyar játékvezetőnek, hogy nem adott neki tizenegyest, amiért megítélése szerint Fernandinho szabálytalankodott vele szemben.

„Készült rólunk egy kép is, amint odajön hozzám, és szóvá tesz valamit. Arra már nem emlékszem, pontosan miért reklamált, mindenesetre csapatkapitányként az is a feladatai közé tartozott, hogy odajöjjön, kérdezzen, esetleg szóvá tegyen valamit. Ha minden futballista annyira lenne agresszív, kellemetlen vagy sportszerűtlen a játékvezetőkkel szemben, mint ő volt, azt gondolom, minden bíró azonnal aláírná.”

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