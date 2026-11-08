MLS: Lionel Messi ismét történelmet írt

2026.11.08. 10:40
Lionel Messi (középen) a Charlotte kapuját nem tudta bevenni, de így is a góllövőlista élén végzett (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi MLS Inter Miami
Lionel Messi történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor is élen zárt az észak-amerikai profi labdaróúgóliga (MLS) góllövőlistáján.
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Ligatörténelmet írt a Nashville. Háromgólos előnyt adott le az Inter Miami. A Portland, a Seattle és a Real Salt Lake csapott le az utolsó három rájátszást érő helyre.

Az argentinok 39 éves, világbajnok támadója ugyan együttese, a címvédő Inter Miami utolsó találkozóján nem talált be a a Charlotte FC kapujába, 26 góljával így is megnyerte a mesterlövészek rangsorát. Messinek emellett volt még 17 gólpassza is, így 43 találatban vállalt szerepet, amivel szintén ligaelső lett.

A támadó mindössze a hatodik játékos a liga történetében, aki legalább kétszer gólkirály tudott lenni az MLS-ben, de az első, akinek ez egymás utáni szezonokban sikerült. Az Inter Miami azonban így is csak második helyen zárt a keleti főcsoportban a Nashville FC mögött, s a rájátszás első körében majd a Columbus Crew együttesével találkozik.

 

Lionel Messi MLS Inter Miami
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