MLS: Lionel Messi ismét történelmet írt

Az argentinok 39 éves, világbajnok támadója ugyan együttese, a címvédő Inter Miami utolsó találkozóján nem talált be a a Charlotte FC kapujába, 26 góljával így is megnyerte a mesterlövészek rangsorát. Messinek emellett volt még 17 gólpassza is, így 43 találatban vállalt szerepet, amivel szintén ligaelső lett.

A támadó mindössze a hatodik játékos a liga történetében, aki legalább kétszer gólkirály tudott lenni az MLS-ben, de az első, akinek ez egymás utáni szezonokban sikerült. Az Inter Miami azonban így is csak második helyen zárt a keleti főcsoportban a Nashville FC mögött, s a rájátszás első körében majd a Columbus Crew együttesével találkozik.