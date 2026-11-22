– Izgalmas versenyen győzött a BP100 100 mérföldes távján. A győzelem volt az előzetes célja?

– Bevallom, elképzeltem a győzelmet – mondta kérdésünkre Tóth Zoltán, aki 14:23:22-es idővel nyerte meg a Suhanj!BP100 100 mérföldes versenyét. – Ugyanakkor pontosan emlékszem korábbi tapasztalataimból, milyen nehézségek jelentkezhetnek egy száz kilométer feletti futáson, ezért óvatosan gondolkodtam bármilyen helyezésről is. Az edzőm, Maráz Zsuzsanna rendkívüli versenytaktikát dolgozott ki a rajt előtt, az első kalkulációja még a célidőmnél is erősebb volt. Rengeteget beszélgettünk, a terv naponta többször változott, ő pedig folyamatosan számolta, hogyan lehet a lehető legoptimálisabb, leginkább rám és az aktuális formámra szabott stratégiát kialakítani. Pontosan tudta, hogy több mint két éve nem futottam ötven kilométernél hosszabb versenyt, most pedig hirtelen százhatvan kilométerre ugrok. Végül olyan taktikát írt, amely ezen a napon győzelmet eredményezett. Ismét jól számolt, és remekül készített fel. Rengeteget jelent számomra, hogy mindig hisz bennem, ezúton is szeretném megköszönni neki a szakmai és emberi támogatását.

– Milyen volt a verseny?

– Minden a terv szerint alakult az első harmadban. Hatvan kilométerig hibátlanul mentek a dolgok, majd elkezdett fájni a combom, de ez még nem hátráltatott érdemben, ugyanis fejben előre készültem a nehézségekre. Száz-százhúsz kilométerig tudtam tartani a Zsuzsi által előírt tempóátlagot. Talán a folyamatos rázkódás miatt jelentkezett egy szúró fájdalom, amely óvatosságra intett, ezért a frissítésen is változtattunk. Ekkor már nagyon éreztem a hosszú futások hiányát, a combjaim teljesen elfáradtak. Ezek együttes hatására elkezdtem lassulni, részben tudatosan is, mert a verseny elején futott jó tempó ezt lehetővé tette. Végül 5:21 perces átlagtempóval teljesítettem a száz mérföldet, mindent figyelembe véve ezzel elégedett is vagyok most.



– Nagy csatát vívott Toldi Péterrel?

– Személyesen csak most ismertem meg, de Zsuzsi sok szép baráti emléket őriz vele kapcsolatban, én pedig természetesen ismertem az eredményeit és a képességeit. Zsuzsi szakmai tudását jól mutatja egy, a verseny reggelén történt beszélgetés, amikor kérdezték tőle, hogy kivel érkezett, ő pedig azt felelte, hogy az első két helyezettel, de, hogy melyikük lesz az első, az a napi formájukon múlik. Igaza lett… Sokan kérdezik, nem unatkozom-e egész nap futás közben, én pedig azt válaszolom, hogy soha. Mindig van mire figyelni: a tempóra, a pulzusra, a frissítésre, a körülményekre és a versenytársakra. Élvezetes, izgalmas verseny volt, végig ezek kötötték le a figyelmemet, ha nem a belváros fényeit vagy a nyüzsgő életet szemlétem. Az, hogy kizárólag a futásra és a lehető legjobb teljesítményre tudtam koncentrálni, nagyban köszönhető a páromnak, Zitának. Ő szokott frissíteni, és ebben valódi profi lett az évek során. Sokszor szinte ugyanazt a stresszt éli át a verseny alatt, mint én, mert hihetetlen alapossággal készül és teljes szívével benne van a versenyben. Ismeri minden rezdülésemet, a megbeszélt taktikát pedig mindig az aktuális körülményekhez igazítja. A mozgásomból, egyetlen mozdulatból vagy akár az arcomról azonnal látja, milyen állapotban vagyok, és gyakran még nálam is jobban tudja, mire van szükségem éppen. Szerencsés ember vagyok, mert ezen a napon a családom és a párom támogatása végig velem volt. Egy ilyen hosszú versenyen az ember ugyan egyedül fut, de sosem egyedül ér célba.