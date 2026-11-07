Számháború – Moncz Attila publicisztikája

VÉGRE OLYAN „VERSENY” Lionel Messi és Cristiano Ronaldo között, amely biztosan döntetlennel zárul, ráadásul amely után egyikük tábora sem kezdhet bele a „De Leo…” vagy a „De Cristiano…” kezdetű mondatba. Merthogy a válogatottban viselt mezüket nem lehet visszavonultatni, így aztán abban sem lehet vita, melyikük országa szövetsége volt gyorsabb. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályrendszere ugyanis nem teszi lehetővé, hogy nemzeti szervezet érdemei elismeréseként bárkinek is a dresszét nyugállományba „vonultassa”, így aztán hiába CR7 mindkét kategóriában világcsúcsot jelentő 234 mérkőzése és 146 gólja, illetve Messi 208/125-ös mutatója, a portugál válogatottnak a jövőben is lesz 7-ese, az argentinnak meg 10-ese. Legalábbis addig, amíg újabban a más sportágakból ismert amerikai példákat (legyen szó például a világbajnoki gyűrűkről vagy a szünetbeli showról) előszeretettel majmoló FIFA másképp nem gondolja. Van egy fogadásom, hogy legalább kezdeményezés szintjén egy éven belül hallunk ilyet.

Egyébként semmi bajom nem lenne vele, de a jelenlegi regula előírja, a FIFA és az ernyője alá tartozó konföderációk nemzetek közötti versenyein 1-től 26-ig kell számozni a mezeket, ebbe pedig nem fér bele, hogy akár csak egy is kimaradjon. Argentína már Diego Maradona miatt megpróbált hivatalosan is elköszönni a 10-estől, de a FIFA a 2002-es világbajnokság előtt nemet mondott a kérésére. Portugália pedig nem is próbálkozott a hetessel (nem Ronaldo, hanem még Luís Figo miatt!), sőt, a mostani Ronaldo-szappanopera közben Rafael Leao Dánia és Norvégia ellen már át is vette a nemzeti hős örökségét. Mindössze egy olyan szövetséget találtam, amely egy ideig dacolt a rendszerrel, de aztán Libériában is meghajoltak. Bár az is igaz, George Weah ikonikus 14-es trikójának visszavonultatása mögött alighanem a futballon túli okok is meghúzódtak. Nem vitatom az első afrikai aranylabdás érdemeit, sőt, de Libéria államelnökeként még alig volt hivatalában, amikor 2018 szeptemberében megkérték, ugyan már, 51 évesen még egy mérkőzés erejéig térjen vissza a nemzeti csapatba, hogy a számát méltó körülmények között búcsúztathassák el. Megtörtént, aztán 2025-ben a Tunézia elleni meccsen Nicholas Andrews hátán a 14-es szám virított. A közepes értetlenkedés hatására a helyi szövetség közleményt adott ki, miszerint alkalmazkodni kellett a nemzetközi előírásokhoz.

Klubszinten sokkal könnyebb azért megadni az arra érdemeseknek a legnagyobb elismerést, igaz, a labdarúgásban ez messze nem annyira kézenfekvő, mint, mondjuk, a négy nagy amerikai ligában (MLB, NBA, NFL, NHL). Paolo Maldininek (Milan, 3), Franco Baresinek (Milan, 6) vagy Johan Cruyffnak (Ajax, 14) még életében megadatott a dicsőség, de például Franz Beckenbauer 5-öse esetében csak posztumusz beszélhetünk hasonlóról, pedig nála – mindent figyelembe véve – legfeljebb Uli Hoeness tett többet a klubért, de a 8-as, a 10-es, a 11-es és a 12-es is forgalomban van még. A magyar játékosok közül csak Puskás Ferenc élhette meg, amint a 10-es kispesti mez örökre az övé lesz, Fehér Miklós (Benfica, 29) és Simon Tibor (Ferencváros, 2) dresszét viszont csak a tragikus halálát követően vonultatták vissza.

Jellemző, hogy a futballban pontosan nem is lehet tudni, kinek melyik mezét és hol vonultatták vissza először (a legtöbb tipp Pelé 10-esére érkezik, de nem a Santosnál, hanem jellemző módon a New York Cosmosnál), miközben a tengerentúli ligákban pontosan rögzítenek mindent. Elsőként a kanadai hokis, Ace Bailey 6-os számú meze lett „halhatatlan” még 1934-ben, miután kis híján halálos támadás áldozata lett a jégen. Az Eddie Shore-tól hátulról kapott ütést követően két napig kómában volt, hosszú idő után felépült ugyan, de a jégre már nem tért vissza. Azóta ez általános gyakorlat lett, jellemző, hogy mára az NBA-ben egy (Los Angeles Clippers), az MLB-ben egy (Miami Marlins, igaz, átmenetileg nyugdíjazta Carl Barger 5-ös dresszét), az NHL-ben két (Utah Mammoth és a jelenlegi Winnipeg Jets), az NFL-ben pedig négy (Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Houston Texans, Las Vegas Raiders) olyan franchise van, amelynél szinte minden szám elérhető.

Ugyanakkor három ligában még ezeknek a csapatoknak is meg kell hajolniuk, hiszen a baseballozóknál a faji szegregációt megtörő Jackie Robinson 42-esét, a kosarasoknál a legeredményesebb játékos, egyben az egyik legaktívabb polgárjogi harcos Bill Russell 6-osát, a jégkorongozóknál pedig a vitathatatlanul legnagyobb alak Wayne Gretzky 99-esét senki sem hordhatja. Ennél tényleg nincs feljebb, és ha még Michael Jordannek vagy a helikopterszerencsétlenségben elhunyt Kobe Bryantnek sem sikerült bekerülnie, megkockáztatható, a mi életünkben nem bővül a kör. A legendás kosarastól ugyanakkor a Los Angeles Lakers még életében nagyon szépen elbúcsúzott, hiszen 2018-ban a 8-as és a 24-es mezét is felvonta a csarnok tetejére. Ő az első és egyetlen játékos az NBA-ben, akinek két mezszámától is elköszönt ugyanaz a franchise. Egy olyan játékos, akad – Wilt Chamberlain –, aki három csapatnál is kiérdemelte a dicsőséget: a Golden State Warriors, a Philadelphia 76ers és a Lakers is nyugdíjazta a 13-ast.

Örömteli, hogy idehaza a „futballon kívüli” világban is meghonosodik az elismerés – szerintem – szinte utolérhetetlen foka. Legutóbb a One Veszprém csarnoka falára került oda (többek között Éles József és Csoknyai István dressze mellé) Gasper Marguc 24-ese, de Győrben és Szegeden is akadnak már halhatatlanok, sőt, utóbbi városban két éve az SZTE-Szedeák kosárlabdacsapata is hasonlóképpen tett az Európa-bajnok Hódy László 5-ös mezével. A sor nyilván folytatható, és folytatni is kell. Az örökkévalóságig.

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