Öt forduló után hat gól. Ezzel a statisztikával büszkélkedhetett Szalai József, a Paksi FC középcsatára augusztus 21-én, azóta szerepelt a magyar válogatottban (az ő elmozgása is kellett Csinger Márk győztes góljához az ukránok ellen Nagyszombatban 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-meccsen), miközben az NB I-ben nem tud betalálni. Három hónap telt el a mindeddig utolsó élvonalbeli találata óta, amelyet az Újpest 2–0-s legyőzése alkalmával szerzett.

Vasárnap itt az újabb lehetőség a sorozat lezárására, a Paks a kispesti Bozsik Arénában vendégszerepel, a klubhonlapnak nyilatkozva elmondta: győzelmet vár a csapattól.

A Honvédról mindenesetre szépre is emlékezhet, hiszen a harmadik fordulóban, igaz, Pakson, gólt ért el a piros-feketék ellen, azt viszont társaival együtt bánhatja, hogy a 90. percben kicsúszott a kezükből két pont, 2–2 lett az összecsapás vége. Azon a találkozón egyébként Pető Milán szerzett először vezetést, aki időközben megelőzte őt a paksiak házi góllistáján, a válogatottban ugyancsak bemutatkozó, 21 éves támadó már hétszer volt eredményes a bajnoki idényben, az utóbbi öt fellépésén pedig összesen négyszer.