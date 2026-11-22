A Boca Juniors nyerte a labdarúgó Copa Sudamericanát, miután a második számú dél-amerikai nemzetközi sorozat szombati döntőjében 2–0-ra legyőzte a brazil Atlético Mineirót.
A nagy múltú argentin együttes találatait Santiago Ascacíbar és Miguel Merentiel szerezte a kolumbiai mérkőzésen. A Boca mostani sikerével 18 év után nyert ismét nemzetközi trófeát. A csapatot mintegy harminc-negyvenezer szurkolója kísérte el Barranquillába.
A győzelmet beárnyékolta, hogy a győztes klub világbajnok és világbajnoki ezüstérmes középpályása, Leandro Paredes a találkozó utáni interjú alatt, élő adásban rosszul lett és összeesett, így kórházba szállították. Később közösségi oldalán azt közölte, hogy csak „egy szédülés” történt a 30 fokos hőség és a magas páratartalom miatt.
COPA SUDAMERICANA, DÖNTŐ
Boca Juniors (argentin)–Atlético Mineiro (brazil) 2–0
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