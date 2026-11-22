A nagy múltú argentin együttes találatait Santiago Ascacíbar és Miguel Merentiel szerezte a kolumbiai mérkőzésen. A Boca mostani sikerével 18 év után nyert ismét nemzetközi trófeát. A csapatot mintegy harminc-negyvenezer szurkolója kísérte el Barranquillába.

A győzelmet beárnyékolta, hogy a győztes klub világbajnok és világbajnoki ezüstérmes középpályása, Leandro Paredes a találkozó utáni interjú alatt, élő adásban rosszul lett és összeesett, így kórházba szállították. Később közösségi oldalán azt közölte, hogy csak „egy szédülés” történt a 30 fokos hőség és a magas páratartalom miatt.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

COPA SUDAMERICANA, DÖNTŐ

Boca Juniors (argentin)–Atlético Mineiro (brazil) 2–0