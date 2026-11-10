Változatlanul Messi meze a legnépszerűbb – na, de ki van még az MLS top 10-ben?

A legtöbb „beruházási” bevételt generáló MLS-futballisták rangsorában a dél-koreai Szon Hung Min (Los Angeles FC) a második, a Bayern München korábbi kiválósága, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) a harmadik.

A tízes listára negyedikként fért fel a több európai nagycsapatban is megforduló, a tengerentúlra a spanyol bajnok Barcelonából idén érkező Robert Lewandowski (Chicago Fire), ötödik az Orlando City francia kitűnősége, Antoine Griezmann.

Ott van a „mezes tízesben” Messi két miami csapattársa, az uruguayi Luis Suárez (8.) és az argentin Rodrigo De Paul (10.) is.

A top 10-et az új amerikai tehetség, Cavan Sullivan (Philadelphia Union, 6.), a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles FC, 7.) és a német Hany Mukhtar (Nashville, 9.) teszi teljessé.

(MTI)