Változatlanul Messi meze a legnépszerűbb – na, de ki van még az MLS top 10-ben?

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 13:07
Az argentin klasszis népszerűsége töretlen (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi mez MLS
Továbbra is Lionel Messi 10-es meze a legkelendőbb az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szurkolóinak táborában. A liga legutóbbi statisztikája szerint – amely darabszámokat nem tartalmaz – az Inter Miami argentin világbajnoka megszakítás nélkül negyedik éve vezeti a mezeladási listát.

A legtöbb „beruházási” bevételt generáló MLS-futballisták rangsorában a dél-koreai Szon Hung Min (Los Angeles FC) a második, a Bayern München korábbi kiválósága, Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) a harmadik.

A tízes listára negyedikként fért fel a több európai nagycsapatban is megforduló, a tengerentúlra a spanyol bajnok Barcelonából idén érkező Robert Lewandowski (Chicago Fire), ötödik az Orlando City francia kitűnősége, Antoine Griezmann. 

Ott van a „mezes tízesben” Messi két miami csapattársa, az uruguayi Luis Suárez (8.) és az argentin Rodrigo De Paul (10.) is.

A top 10-et az új amerikai tehetség, Cavan Sullivan (Philadelphia Union, 6.), a gaboni Denis Bouanga (Los Angeles FC, 7.) és a német Hany Mukhtar (Nashville, 9.) teszi teljessé.

(MTI)

 

Lionel Messi mez MLS
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