Victor Wembanyama nagy napja volt a szombati: a San Antonio Spurs kiválósága 50 pontot vállalt csapata győzelméből.

A francia kosaras öt triplát is bedobott, emellett leszedett 18 lepattanót, ötször blokkolta az ellenfél dobását, valamint négyszer labdát szerzett. Ezzel rekordot állított fel, az NBA honlapja szerint az 1973–1974-es idény óta (amikor elkezdték vezetni a blokkokat és a labdaszerzéseket) senki nem zárt ilyen számokkal. Emellett a triplák 1979-es bevezetése óta az első kosaras lett, aki egy meccsen legalább 50 pontot, öt blokkot és öt értékesített hármast ért el. És ezt úgy, hogy mindössze 32 percet töltött a pályán.

VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME! 🤯 50 PTS 🤯 18 REB 🤯 5 BLK 🤯 4 STL 🤯 5 3PM 🤯 32 MIN SPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. https://t.co/lPKk3jYNjL — NBA (@NBA) November 22, 2026

Mikal Bridges a dudaszó pillanatában dobott be egy hármast, ezzel verte a New York Knicks a Portlandet. A Milwaukee Bucks ugyan megnehezítette a Philadelphia életét, de a 76ers végül hárompontos győzelmet aratott, köszönhetően LeBron James jó hajrájának, a veterán klasszis a 21 pontjából 13-at az utolsó negyedben dobott. A Bucks így egymás után a 13. mérkőzésén is vesztesen hagyta el a pályát.

A Minnesota 58 százalékos hatékonysággal dobott, így legyőzte a tartalékos Memphist. Először nyert hazai pályán a Sacramento Kings, amely Keegan Murray öt másodperccel a vége előtt dobott kosarával verte a Bostont.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 132–129

New York Knicks–Portland Trail Blazers 97–96

Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers 110–100

Minnesota Timberwolves–Memphis Grizzlies 104–95

San Antonio Spurs–New Orleans Pelicans 114–91

Sacramento Kings–Boston Celtics 97–96