Az Edmonton és Connor McDavid sorozata is megszakadt a csütörtöki játéknapon, Tampában. Szombat este a kanadaiak a Hurricanes vendégeként is vereséget szenvedtek, hiába adott újra két gólpasszt McDavid.

A Carolina a remek második harmadbeli játékának köszönheti az Edmonton legyőzését, a címvédő ebben az időszakban ötször is eredményes volt.

A Boston Bruins hetet vágott a Washingtonnak, Elias Lindholm NHL-pályafutása első négygólos mérkőzését játszotta. A svéd hokis korábban kétszer jutott el három találatig a tengerentúli ligában.

Hosszabbítás után nyert a Chicago Calgaryban, megszakítva kilencmeccses idegenbeli nyeretlenségi sorozatát. A Toronto rossz szériája viszont folytatódott, már kilenc meccs óta nem nyert.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Edmonton Oilers 7–4

Calgary Flames–Chicago Blackhawks 3–4 – h. u.

Florida Panthers–Buffalo Sabres 4–3

Nashville Predators–Pittsburgh Penguins 4–3

Boston Bruins–Washington Capitals 7–5

Detroit Red Wings–New York Islanders 2–3

Montreal Canadiens–Philadelphia Flyers 3–4

Ottawa Senators–Los Angeles Kings 4–2

St. Louis Blues–New Jersey Devils 9–6

Toronto Maple Leafs–Columbus Blue Jackets 3–4

Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights 4–5 – szétlövéssel

Utah Mammoth–Anaheim Ducks 3–2

San Jose Sharks–Seattle Kraken 4–3

Vancouver Canucks–Minnesota Wild 4–3 – szétlövéssel