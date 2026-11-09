Négy spanyol világbajnok a szezon álomcsapatában a FIFPro-nál

A spanyolokat David Raya, az Arsenal kapusa, valamint három FC Barcelona-játékos, a védő Pau Cubarsí, a középpályás Rodrigo Hernández (Rodri), valamint a támadó Lamine Yamal képviseli a névsorban. A nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messi 2023 után került vissza az év csapatába, amelyben immár 18. alkalommal szerepel. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainből három futballista van ott a listán, nincs ott viszont a friss aranylabdás Harry Kane, a Bayern München angol csatára.

A szavazáson 73 ország 19 806 férfi labdarúgója adta le voksát. A játékosokat a tavaly augusztus 4. és idén július 19. között nyújtott teljesítményük alapján értékelték.

Az év álomcsapata a FIFPro-nál

David Raya (spanyol, Arsenal) – Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain) – Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Rodri (spanyol, FC Barcelona), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) – Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona), Lionel Messi (argentin, Inter Miami), Erling Haaland (norvég, Manchester City), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)