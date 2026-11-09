Négy spanyol világbajnok a szezon álomcsapatában a FIFPro-nál

2026.11.09. 18:51
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A világbajnok spanyol válogatottból négyen is bekerültek az év csapatába (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Lionel Messi FIFPro Év Csapata Kylian Mbappé FIFPro
A nyári világbajnokságon aranyérmes spanyol válogatott négy játékosa került be az előző szezon álomcsapatába a labdarúgók nemzetközi érdekképviseleti szervezeténél (FIFPro).

A spanyolokat David Raya, az Arsenal kapusa, valamint három FC Barcelona-játékos, a védő Pau Cubarsí, a középpályás Rodrigo Hernández (Rodri), valamint a támadó Lamine Yamal képviseli a névsorban. A nyolcszoros aranylabdás argentin Lionel Messi 2023 után került vissza az év csapatába, amelyben immár 18. alkalommal szerepel. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainből három futballista van ott a listán, nincs ott viszont a friss aranylabdás Harry Kane, a Bayern München angol csatára.

A szavazáson 73 ország 19 806 férfi labdarúgója adta le voksát. A játékosokat a tavaly augusztus 4. és idén július 19. között nyújtott teljesítményük alapján értékelték.

Az év álomcsapata a FIFPro-nál
David Raya (spanyol, Arsenal) – Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona), Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain) – Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Rodri (spanyol, FC Barcelona), Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) – Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona), Lionel Messi (argentin, Inter Miami), Erling Haaland (norvég, Manchester City), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 

 

Lamine Yamal Lionel Messi FIFPro Év Csapata Kylian Mbappé FIFPro
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