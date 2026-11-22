LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–SZEGED-CSANÁD GA

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Katona Balázs (Juhász Bálint, Holpár Gergely)

SOROKSÁR: Apró – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Varga Z., Vattay, Vass Á. (Kokovai, 5.), Bencze – Lovrencsics B., Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Márkvárt, Haragos, Bodnár B. – Ádám M., Zimonyi Vezetőedző: Tóth Balázs



Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE