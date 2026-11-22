NB II: Két kényszerű csere, nulla gól eddig a vasárnap késő délutáni mérkőzésen
A labdarúgó NB II 14. fordulójában a jelenleg ötödik Soroksár a 10. helyezett Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti!
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–SZEGED-CSANÁD GA
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Katona Balázs (Juhász Bálint, Holpár Gergely)
SOROKSÁR: Apró – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Varga Z., Vattay, Vass Á. (Kokovai, 5.), Bencze – Lovrencsics B., Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Márkvárt, Haragos, Bodnár B. – Ádám M., Zimonyi Vezetőedző: Tóth Balázs
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