Hatalmas labdabirtoklási fölény a vendégeknél, masszív védekezés a hazaiaknál ‒ ez volt a jellemző kép a Hull‒Brighton mérkőzésen. Az első félidőben Yasin Ayari és Georginio Rutter szerezhetett volna gólt ugyanabból a brightoni akcióból, de előbbi a kapufát találta el, utóbbi lövését pedig védte Konsztantinosz Colakisz, aki az első félidő hosszabbításában egyenesen földöntúli bravúrt mutatott be Diego Gómez helyzeténél.

A felső lécet a kevesebb eseményt hozó második félidőben is sikerült eltalálni, ezúttal vendéglátók cseregyereke, Sorba Thomas volt az „elkövető”. A 89. percben aztán megfogyatkozott a Brighton is, Costinha ugyanis megkapta a második sárga lapját. Ez pedig végezetesnek bizonyult: a hosszabbítás második percében egy szemmel is nehezen követhető gyorsasággal végigvitt kontra végén Ollie McBurnie kotorta a kapuba a labdát, hogy aztán a három perccel később Mohamed Bellumi ragyogó passzából ugyanő állítsa be a 2‒0-s végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Hull City–Brighton 2‒0 (McBurnie 90+2., 90+5.)

Kiállítva: Costinha (89., Brighton)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)

Szombati mérkőzések

Newcastle United–Arsenal 2–2 (H. Barnes 49., Thiaw 63., ill. Eze 33., Madueke 78.)

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Evanilson 19., J. Kluivert 45+3.)

Coventry City–Crystal Palace 3–2 (Awoniyi 5., Szakamoto 30., McNeil 85. – öngól, ill. Pino 13., Strand Larsen 45+1.)

Tottenham Hotspur–Ipswich Town 2–0 (Williams-Barnett 15., Solanke 51.)

Chelsea–Leeds United 1–4 (Emegha 25., ill. Okafor 28., 59., Calvert-Lewin 53. – 11-esből, Aaronson 90+1.)

Aston Villa–Sunderland 0–0

Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)





