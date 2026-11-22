NB III: az ESMTK nyerte a dél-pesti derbit
Az ESMTK hazai pályán 2–1-re legyőzte a Csepelt a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 17. fordulójában vasárnap délután, az év utolsó játéknapján. Idegenben nyert a Sándorfalva és a Monor, míg a Kispest-Honvéd II hazai pályán szerzett három pontot a Vasas II ellen. Északkeleten győzött a Füzesabony és a Kisvárda II, délnyugaton a PTE-PEAC.
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC 0–1
Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK 2–1
DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II 3–0
Újpest FC II–Sándorfalvi SKE 1–2
ESMTK–Csepel SC 2–1
Meton-FC Dabas SE–Monor SE 0–1
DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–Budafoki MTE 2–1
A Dunaújvárost kizárták.
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