Az ESMTK hazai pályán 2–1-re legyőzte a Csepelt a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 17. fordulójában vasárnap délután, az év utolsó játéknapján. Idegenben nyert a Sándorfalva és a Monor, míg a Kispest-Honvéd II hazai pályán szerzett három pontot a Vasas II ellen. Északkeleten győzött a Füzesabony és a Kisvárda II, délnyugaton a PTE-PEAC.

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabonyi SC 0–1

Kisvárda Master Good II–Hajdúnánás FK 2–1 DÉLKELETI CSOPORT

Kispest-Honvéd FC II–Vasas FC II 3–0

Újpest FC II–Sándorfalvi SKE 1–2

ESMTK–Csepel SC 2–1

Meton-FC Dabas SE–Monor SE 0–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–Budafoki MTE 2–1 A Dunaújvárost kizárták.