U23-as Eb: Horváth Kármen döntős
A poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokság elődöntőjében Horváth Kármen pontozással verte meg német ellenfelét.
A hazai szövetség beszámolója szerint a horvátországi korosztályos kontinensviadal 54 kilogrammos súlycsoportjában a négy között Horváth Kármen – a 21 éves öklöző szombaton a spanyol Andrea Cardenasnál bizonyult jobbnak – remek teljesítményt nyújtva,
pontozásos győzelmet aratott
a német AssiaEl Fachtali ellen, és ezzel bejutott az Európa-bajnokság fináléjába.
(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ/Facebook)...
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