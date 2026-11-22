A hazai szövetség beszámolója szerint a horvátországi korosztályos kontinensviadal 54 kilogrammos súlycsoportjában a négy között Horváth Kármen – a 21 éves öklöző szombaton a spanyol Andrea Cardenasnál bizonyult jobbnak – remek teljesítményt nyújtva,

pontozásos győzelmet aratott

a német AssiaEl Fachtali ellen, és ezzel bejutott az Európa-bajnokság fináléjába.

(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ/Facebook)...

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