Nemzeti Sportrádió

„Nem érhet véget így” – a portugál szövetség közvetítene Cristiano Ronaldo ügyében

K. Zs.K. Zs.
2026.10.02. 15:16
Cristiano Ronaldo az oslói kispadon (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Jorge Jesus
A Portugál Labdarúgó-szövetség nem szeretné, hogy méltatlanul érjen véget Cristiano Ronaldo válogatott pályafutása, és mindent megtesz, hogy békét teremtsen a világklasszis futballista és Jorge Jesus szövetségi kapitány között – írja értesüléseire hivatkozva a Bola portugál sportlap internetes kiadása.

Mint ismert, Jorge Jesus nem küldte pályára Cristiano Ronaldót a Norvégia elleni vasárnapi, 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen, aminek néhány nappal később az lett a következménye, hogy CR7 elhagyta a csapatot, és a dánok elleni csütörtöki 4–2-es koppenhágai győzelemnek már csak nézője lehetett. „Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól” – írta a közösségi médiában a futballista.

A történtek felzaklatták és megosztották a közvéleményt, megrázták az ország labdarúgását, és ezt érzékelvén a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) igyekszik közvetíteni a felek között. Pedro Proenca, a neves játékvezetőből lett szövetségi elnök és a vezetőség „mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza CR7 portugál válogatottbeli pályafutásának méltatlan lezárulását” – írja a Bola, jelezve, hogy a szövetség hivatalosan nem erősítette meg az értesülést.

Az első lépés a párbeszéd újraindítása kell, hogy legyen a szakmai döntéseihez ragaszkodó edző és a kispadra ültetésen felháborodó Ronaldo között – ezt követeli meg a csapatkapitány múltjának kijáró tisztelet és a válogatott munkájához szükséges stabilitás, írja a lap.

A helyzet keltette feszültséget jól érzékelteti, hogy pénteken Lisszabonban több helyütt feltűntek olyan óriásplakátok, amelyek nagybetűs részén a Cristiano Ronaldónak kijáró köszönetnyilvánítás szerepel, kisebb betűkkel pedig ostorozzák a csapatkapitánnyal rosszul bánó Jorge Jesust. Az egyik óriásplakátot, amelyet a szövetség székhelyének is otthon adó „futballvárosrész”, a Cidade do Futebol előtt állították fel, Oeiras önkormányzatának munkatársai engedély hiányára hivatkozva gyorsan eltávolították.

A válogatott péntek kora délutáni portói érkezése sem volt békés: a repülőtéren a rendőrségnek kellett közbelépnie, hogy megzabolázzon egy Jorge Jesust szapuló drukkert, valamint hogy lecsillapítsa a Ronaldo-párti és a Ronaldo-ellenes tábor között kibontakozó szóváltást.

Jorge Jesus az NL-ben eddig hibátlan csapata vasárnap Norvégiát fogadja Portóban.

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Ez összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette őt, majd a szövetségi kapitány szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapatban.

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„Jorge Jesus ígéretet tett neki. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak...”

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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

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Aztán csinált még valamit, ami minden volt, csak nem Jorge Jesus döntésének a dicsőítése.

 

 

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