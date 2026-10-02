„Nem érhet véget így” – a portugál szövetség közvetítene Cristiano Ronaldo ügyében

Mint ismert, Jorge Jesus nem küldte pályára Cristiano Ronaldót a Norvégia elleni vasárnapi, 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen, aminek néhány nappal később az lett a következménye, hogy CR7 elhagyta a csapatot, és a dánok elleni csütörtöki 4–2-es koppenhágai győzelemnek már csak nézője lehetett. „Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól” – írta a közösségi médiában a futballista.



A történtek felzaklatták és megosztották a közvéleményt, megrázták az ország labdarúgását, és ezt érzékelvén a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) igyekszik közvetíteni a felek között. Pedro Proenca, a neves játékvezetőből lett szövetségi elnök és a vezetőség „mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza CR7 portugál válogatottbeli pályafutásának méltatlan lezárulását” – írja a Bola, jelezve, hogy a szövetség hivatalosan nem erősítette meg az értesülést.



Az első lépés a párbeszéd újraindítása kell, hogy legyen a szakmai döntéseihez ragaszkodó edző és a kispadra ültetésen felháborodó Ronaldo között – ezt követeli meg a csapatkapitány múltjának kijáró tisztelet és a válogatott munkájához szükséges stabilitás, írja a lap.



A helyzet keltette feszültséget jól érzékelteti, hogy pénteken Lisszabonban több helyütt feltűntek olyan óriásplakátok, amelyek nagybetűs részén a Cristiano Ronaldónak kijáró köszönetnyilvánítás szerepel, kisebb betűkkel pedig ostorozzák a csapatkapitánnyal rosszul bánó Jorge Jesust. Az egyik óriásplakátot, amelyet a szövetség székhelyének is otthon adó „futballvárosrész”, a Cidade do Futebol előtt állították fel, Oeiras önkormányzatának munkatársai engedély hiányára hivatkozva gyorsan eltávolították.



A válogatott péntek kora délutáni portói érkezése sem volt békés: a repülőtéren a rendőrségnek kellett közbelépnie, hogy megzabolázzon egy Jorge Jesust szapuló drukkert, valamint hogy lecsillapítsa a Ronaldo-párti és a Ronaldo-ellenes tábor között kibontakozó szóváltást.



Jorge Jesus az NL-ben eddig hibátlan csapata vasárnap Norvégiát fogadja Portóban.

Hagan lo que hagan. #CristianoRonaldo será más grande que Jorge Jesús. pic.twitter.com/oULg37lRl4 — SE DICE Y NO PASA NADA( Oficial )👑 (@elvis79king) October 2, 2026