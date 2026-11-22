Az Avalanche alapembere legalább három hónapig nem játszhat lábsérülése miatt – olvasható az NHL honlapján. Eredetileg négy hét kihagyást jósoltak neki, ám a felülvizsgálatok kiderítették, hogy komolyabb a baj, ezért február közepére teszik a visszatérését.

A 2022-ben Stanley-kupa-győztes, idén olimpiai ezüstérmes MacKinnon a mostani idényben 20 mérkőzés alatt 30 pontot (10 gól, 20 gólpassz) gyűjtött, amivel a Colorado legjobbja. Az előző szezonban ő nyerte a pontlistát, miután 53-szor volt eredményes és volt 74 asszisztja is (ami összesen 127 pont).

A 2013-as játékosbörze (draft) első helyén elkelt csatár 970 alapszakasz-találkozón 1172 pontot (430, 742) termelt, míg 108 playoffösszecsapáson 140 pontig (62, 78) jutott.

MacKinnon az elmúlt négy idényben rendre száz pont fölé került, a 2023–2024-es kiírásban volt a legtermékenyebb egyéni csúcsot jelentő 140 ponttal (51, 89), és akkor őt választották a liga legértékesebb játékosának.

A szintén 1/1-es draftolt (2023) Bedard jobb vállát meg kell műteni, így rá is hosszabb kihagyás vár, amelynek még nem tudják az időtartamát. A chicagói csatárnak kevesebb mint egy év alatt a mostani a harmadik vállsérülése. Pályafutása során 233 mérkőzésen 221 pontot (82, 139) gyűjtött.