Kerékpár: Burgermeister a Red Bull-Bora utánpótlássorában folytatja
A hazai országúti kerékpáros utánpótlás kiemelt reménysége, a 16 éves Burgermeister Olivér jövőre az egyik legnevesebb külföldi csapat, a Red Bull-Bora-Hansgrohe juniorsorában folytatja a pályafutását.
Az U17-es korosztályban remek eredményeket ért el az idén Burgermeister Olivér itthon és nemzetközi szinten is. A Cube Csömör 16 esztendős országúti bringásának tehetségére a külföldi nagycsapatok is felfigyeltek, méghozzá olyannyira, hogy a Red Bull-Bora-Hansgrohe szerződtette is a jövő évtől a magyar fiatalt az U19-es alakulatába – derült ki a német topcsapat bejelentéséből.
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