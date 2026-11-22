Az U17-es korosztályban remek eredményeket ért el az idén Burgermeister Olivér itthon és nemzetközi szinten is. A Cube Csömör 16 esztendős országúti bringásának tehetségére a külföldi nagycsapatok is felfigyeltek, méghozzá olyannyira, hogy a Red Bull-Bora-Hansgrohe szerződtette is a jövő évtől a magyar fiatalt az U19-es alakulatába – derült ki a német topcsapat bejelentéséből.

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