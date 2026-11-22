A Ducati 33 éves spanyol pilótája a Portugál Nagydíjon csak a nyolcadik helyen ért célba, de ezzel is biztossá vált első helye, amivel beállította az olasz Giacomo Agostini rekordját. A futamot az olasz Marco Bezzecchi nyerte. Márquez a szezon hetedik versenyhétvégéjét követően még 102 pontos hátrányban volt Bezzecchivel szemben, ezt követően azonban megkezdte a felzárkózást. A következő körben Magyarországon, a Balaton Park Circuiten már a sprintfutamon és a főversenyen is diadalmaskodott. A spanyol szupersztár összességében a tizedik világbajnoki címét ünnepelhette a sportágban, 2010-ben, majd 2012-ben a két alacsonyabb géposztályban bizonyult a legjobbnak.

A vb-sorozat jövő hétvégén Valenciában zárul.

MotoGP (25 kör, 114.8 km)

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 41:30.802 perc

2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 3.845 másodperc hátrány

3. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 5.711 mp h.

...8. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 18,162 mp h.

A vb állása 21 futam után (még 1 van hátra): 1. (már bajnok) M. Márquez 439 pont, 2. Martín 396, 3. Bezzecchi 394

Moto2 (7 kör, 32.144 km)

1. Daniel Munoz (spanyol, Kalex) 11:58.764 perc

2. Ivan Oortola (spanyol, Kalex) 1.558 másodperc hátrány

3. Senna Agius (spanyol, Kalex) 1.839 másodperc hátrány

Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 286.5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 282, 3. Ortola 230.5