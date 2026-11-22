♦ A két keleti megyeszékhely csapatának párharcában továbbra is elég nagy a Loki fölénye, hiszen 27 találkozó után az NB I-es örökmérlegük 6 nyíregyházi győzelem, 6 döntetlen, 15 debreceni siker.

♦ A Loki az előző 3 bajnokin veretlen maradt a nyírségiekkel szemben (2 győzelem, 1 iksz). Az augusztusi összecsapásuk egyrészt Dzsudzsák Balázs 1–0-s győzelmet jelentő fejes (!) góljáról, Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzőjének lefújás után reklamálásért kiosztott piros lapjáról, valamint azt követő négymeccses eltiltásáról maradt emlékezetes.

♦ A szabolcsi együttes pályaválasztásával az NB I-ben minimális különbséggel a hazaiak az eredményesebbek, hiszen 5-ször nyert a Nyíregyháza, 4-szer ikszeltek és a DVSC is 4-szer tudott diadalmaskodni. Tavaly novemberben már a 6. perctől vezetve, 3–0-s, fölényes győzelmet aratott a Loki. Érdekesség, hogy ha a vendég piros-fehérek mindig úgy nyertek a nyírségi városban, hogy közben gólt sem kaptak.

♦ A Debrecen több szempontból is a kiváló mutatókkal rendelkezik most az NB I-ben: 4-es győzelmi sorozatával a legjobb formában lévő együttes, a legnagyobb arányban értékesítette a helyzeteit, hiszen a kaput célzó kísérleteinek a 9.4 százalékából született gól, illetve a 24 találata is holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az előző 9 fordulóban mindössze egy győzelmet összehozó Nyíregyháza ezzel szemben osztályozós helyen kezdi meg a fordulót, a legrosszabb a gólkülönbsége (–10), egálban a legtöbb gólt kapta (24) és a helyzetkihasználási mutatója is a legalacsonyabb (5.5 százalék) a mezőnyben.

♦ A DVSC épp pontjainak a felét – 22-ből 11-et – szerezte meg saját közönsége előtt, ahol a mérlege 3–2–2.

♦ A Szpari házon kívül elég halvány, hiszen 6 veresége mellett egyedül Felcsúton tudott nyerni, a gólkülönbsége 7–18, ami egálban a második legrosszabb.