Verstappen keményen beszólt Russellnek: Közelében sincs az én szintemnek
Max Verstappen és George Russell a Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén került összetűzésbe egymással, a két autó összeért egymással, és az eset kapcsán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is vizsgálatot indított. Az ítélethozók akkor figyelmeztették a Red Bull versenyzőjét, akit Russell az időmérő után élesen bírált. A Mercedes pilótája kijelentette, többé nem hajlandó elfogadni, hogy valaki így kiszúrjon vele, majd úgy járkáljon, mintha mindenki másnál nagyobb és jobb lenne.
Ilyen előzmények után nagy várakozás előzte meg, hogyan alakul az első rajtsoron osztozó Verstappen és Russell küzdelme, és a futamon a legtöbb előzés épp kettejük között történt az élen. A mercedeses többször átvette a vezetést, azonban tartósan egyszer sem tudta maga mögött tartani a Red Bullt. Russell a hajrában aztán lendületet veszített, amikor Andrea Kimi Antonelli megelőzte őt, és egy ponton a negyedik-ötödik pozícióba is visszaesett, de sikerült visszazárkóznia csapattársa mögé.
A brit két körrel a vége előtt indított támadást Antonelli ellen, ám a külső íven elfékezte magát, és az 5-ös kanyarnál a falnak koccant. Bár Russell folytatni tudta, végül a kilencedik helyen szelte át a célvonalat. Verstappen már a brit falazásánál kárörvendezett, majd a futam utáni sajtótájékoztatón keményen beszólt az ellenfelének.
„Nagyon élveztem, hogy egy bizonyos személynek egyáltalán nem volt esélye ma. Minden egyes kanyarban legyőzték, de meg is érdemelte. Sokat beszél a pályán kívül, viszont engem egyáltalán nem hat meg, mert közelében sincs az én szintemnek, szóval egyáltalán nem jelentenek extra motivációt az ilyen megjegyzések. Tipikus tőle: sokat járatja a száját, azonban az egész szezon teljes katasztrófa volt számára, különösen egy ilyen autóban. Szóval ez tökéletesen illik a képbe, és ma kiderült, a karma kegyetlen.”
„Őszintén mondom: fantasztikus volt, amikor a visszapillantó tükörben láttam, hogy mi is történt. Azt gondoltam, fantasztikus, egyre jobb a napom! Aztán amikor elsőként szeltem át a célvonalat, a napom teljessé vált. De ennyiben hagyom, mert nincs szükségem rá, hogy még több időt pazaroljak rá.”
Russell nem bánta meg a falban záródó előzési kísérletét. „Tudtam, hogy a második helyen kell lennem az utolsó körben, ha nyerni szeretnék. Kimi nem használhatta az előzés módot, szóval adott volt előttem a lehetőség, ám túl nagy kockázatot vállaltam, és meg is fizettem az árát, de nem bánom. Természetesen csalódott vagyok, hogy így alakult, lehettem volna konzervatív, és akkor harmadikként zártam volna.”
A brit hátraesése után Verstappen arra számított, hogy a végén Antonellivel fog ádáz csatát vívni, az olasz azonban az utolsó körben váratlanul két pozíciót is veszített a McLarenekkel szemben, ráadásul rövid időre az ötödik helyre is visszaesett, végül pedig negyedikként látta meg a kockás zászlót. „Sok forgatókönyv lejátszódott a fejemben, de sajnos Antonellinek valamilyen problémája adódott, szóval nem igazán tudtunk megküzdeni a győzelemért. Én biztos voltam benne, hogy egészen a célvonalig csatázni fogunk. Jó munkát végeztünk ma, és végig próbáltam megőrizni a vezetést ahelyett, hogy visszaestem volna a bolyban. Végig arra játszottam, hogy rendben legyen az energialeadásom ahhoz, hogy vissza tudjak előzni, miután a 14-es kanyarban elmentek mellettem. Persze ezzel egy időben a belső és a külső ívet is igyekeztem levédeni.”
„Idén sok erős versenyt futottunk, és voltak olyanok is, amikből tanulnunk kellett, hogy jobbá váljunk. De ez így van rendben, és ezt próbáljuk elérni a következő évre is. Előtte viszont még itt van a harc a konstruktőri harmadik helyért. Ebből a szempontból a mai nap nem volt jó a győzelem ellenére sem. A következő két versenyen kemény küzdelem vár még ránk.”
Ami Antonellit illeti, az olasz az öt rajthelyes büntetése ellenére valóban bele tudott szólni az élen zajló küzdelembe, és minden jel arra mutatott, hogy az utolsó körben valós esélye lehet a győzelemre is. A világbajnok tudta, mindenképpen Verstappen mögött kell kezdenie a befejező kört ahhoz, hogy a végén használhassa az előzés módot és lehetősége nyíljon. Ennek érdekében az utolsó előtti körben kissé elvette a gázt a 14-es kanyarnál, ez viszont váratlan következményekkel járt: elfogyott és nem is töltődött újra az energiája.
„Elvettem a gázt, hogy megtarthassam az előzés módot, de a sikánnál láttam, hogy nincs erőm. Minden elveszett, elszállt az esélyem a győzelemre, és még a dobogót is elbuktam. Nagyon-nagyon bosszantó. De így is vannak pozitívumok, szórakoztató verseny volt, és szinte lehetetlen volt elhúzni a mögötted haladó elől. Összességében sokat tanultam, de nem vezettem a legjobban ilyen körülmények között.”
Antonelli problémáját a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri is kihasználta, és kettős dobogót szállított a McLarennek. „Azt hiszem, ez lehetett a Formula–1 történetének eddigi legkaotikusabb versenye. Az idő felében azt sem tudtam, mi történik. Nem tudtam, hogy életem versenyét futom-e, és esélyem lesz-e nyerni, vagy végül az utolsó helyen kötök ki. Mindenből jutott ezen a futamon. Nagyon nehéz volt, de jól időzítettem a felzárkózást. A futam arról is szólt, hogy ne hibázzunk úgy, ahogy azt sokan megtették. Szórakoztató nap volt, kaotikus, de élvezetes, és csapatként jó eredményt értünk el” – nyilatkozta a leintés után a brit.
A dobogó alsó fokára Oscar Piastri állhatott fel, aki a rajtbüntetése után a 17. rajthelyről vágott neki a futamnak. Az ausztrál a viadal egyes pontjain közel került a csapattársához is, de nem igazán értékelte, amikor a csapata figyelmeztette, hogy vigyázzanak egymásra. „Tudtuk, hogy mit csinálunk, nem szorultunk arra, hogy ezt mások mondják meg nekünk. A csapat szempontjából nagyszerű eredmény született. Persze, néhányszor eléggé közel kerültünk egymáshoz, ám mindketten tisztában voltunk vele, hogy mi a cél: a lehető legtöbb pontot szerezni a csapat számára.”
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|-
|2.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|0.639 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1.529 mp h.
|4.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.574 mp h.
|5.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.927 mp h.
|6.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|7.955 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12.795 mp h.
|8.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|12.938 mp h.
|9.
|George Russell
|Mercedes
|13.192 mp h.
|10.
|Charles Leclerc*
|Ferrari
|17.554 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|22.720 mp h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|28.602 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|28.843 mp h.
|14.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|36.588 mp h.
|15.
|Isack Hadjar**
|Red Bull-Ford
|36.488 mp h.
|16.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|47.814 mp h.
|17.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:08.353 p h.
|18.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:11.673 p h.
|19.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés baleset okozásáért.
**: 10 másodperces időbüntetés a biztonsági autós szakasz alatti indokolatlan lassú vezetésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|402
|2.
|Max Verstappen
|304
|3.
|Lewis Hamilton
|267
|4.
|George Russell
|264
|5.
|Lando Norris
|264
|6.
|Charles Leclerc
|250
|7.
|Oscar Piastri
|167
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|666
|2.
|Ferrari
|517
|3.
|Red Bull-Ford
|440
|4.
|McLaren-Mercedes
|431
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|1. Antonelli 1:33.893 (a pole Verstappené)
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00