Max Verstappen és George Russell a Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén került összetűzésbe egymással, a két autó összeért egymással, és az eset kapcsán a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is vizsgálatot indított. Az ítélethozók akkor figyelmeztették a Red Bull versenyzőjét, akit Russell az időmérő után élesen bírált. A Mercedes pilótája kijelentette, többé nem hajlandó elfogadni, hogy valaki így kiszúrjon vele, majd úgy járkáljon, mintha mindenki másnál nagyobb és jobb lenne.

Ilyen előzmények után nagy várakozás előzte meg, hogyan alakul az első rajtsoron osztozó Verstappen és Russell küzdelme, és a futamon a legtöbb előzés épp kettejük között történt az élen. A mercedeses többször átvette a vezetést, azonban tartósan egyszer sem tudta maga mögött tartani a Red Bullt. Russell a hajrában aztán lendületet veszített, amikor Andrea Kimi Antonelli megelőzte őt, és egy ponton a negyedik-ötödik pozícióba is visszaesett, de sikerült visszazárkóznia csapattársa mögé.

A brit két körrel a vége előtt indított támadást Antonelli ellen, ám a külső íven elfékezte magát, és az 5-ös kanyarnál a falnak koccant. Bár Russell folytatni tudta, végül a kilencedik helyen szelte át a célvonalat. Verstappen már a brit falazásánál kárörvendezett, majd a futam utáni sajtótájékoztatón keményen beszólt az ellenfelének.

„Nagyon élveztem, hogy egy bizonyos személynek egyáltalán nem volt esélye ma. Minden egyes kanyarban legyőzték, de meg is érdemelte. Sokat beszél a pályán kívül, viszont engem egyáltalán nem hat meg, mert közelében sincs az én szintemnek, szóval egyáltalán nem jelentenek extra motivációt az ilyen megjegyzések. Tipikus tőle: sokat járatja a száját, azonban az egész szezon teljes katasztrófa volt számára, különösen egy ilyen autóban. Szóval ez tökéletesen illik a képbe, és ma kiderült, a karma kegyetlen.”

„Őszintén mondom: fantasztikus volt, amikor a visszapillantó tükörben láttam, hogy mi is történt. Azt gondoltam, fantasztikus, egyre jobb a napom! Aztán amikor elsőként szeltem át a célvonalat, a napom teljessé vált. De ennyiben hagyom, mert nincs szükségem rá, hogy még több időt pazaroljak rá.”

Russell nem bánta meg a falban záródó előzési kísérletét. „Tudtam, hogy a második helyen kell lennem az utolsó körben, ha nyerni szeretnék. Kimi nem használhatta az előzés módot, szóval adott volt előttem a lehetőség, ám túl nagy kockázatot vállaltam, és meg is fizettem az árát, de nem bánom. Természetesen csalódott vagyok, hogy így alakult, lehettem volna konzervatív, és akkor harmadikként zártam volna.”

A brit hátraesése után Verstappen arra számított, hogy a végén Antonellivel fog ádáz csatát vívni, az olasz azonban az utolsó körben váratlanul két pozíciót is veszített a McLarenekkel szemben, ráadásul rövid időre az ötödik helyre is visszaesett, végül pedig negyedikként látta meg a kockás zászlót. „Sok forgatókönyv lejátszódott a fejemben, de sajnos Antonellinek valamilyen problémája adódott, szóval nem igazán tudtunk megküzdeni a győzelemért. Én biztos voltam benne, hogy egészen a célvonalig csatázni fogunk. Jó munkát végeztünk ma, és végig próbáltam megőrizni a vezetést ahelyett, hogy visszaestem volna a bolyban. Végig arra játszottam, hogy rendben legyen az energialeadásom ahhoz, hogy vissza tudjak előzni, miután a 14-es kanyarban elmentek mellettem. Persze ezzel egy időben a belső és a külső ívet is igyekeztem levédeni.”

„Idén sok erős versenyt futottunk, és voltak olyanok is, amikből tanulnunk kellett, hogy jobbá váljunk. De ez így van rendben, és ezt próbáljuk elérni a következő évre is. Előtte viszont még itt van a harc a konstruktőri harmadik helyért. Ebből a szempontból a mai nap nem volt jó a győzelem ellenére sem. A következő két versenyen kemény küzdelem vár még ránk.”