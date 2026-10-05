Jorge Jesus Cristiano Ronaldóról: Ha akar, visszatérhet a válogatottba

Portugália megszerezte a negyedik győzelmét is a Nemzetek Ligája mostani kiírásában, és ezzel már biztosan ott lesz a negyeddöntőben. A portugálok Norvégiát győzték le Joao Cancelo és Goncalo Ramos találataival.



A továbbjutás ellenére a téma természetesen továbbra is Cristiano Ronaldo volt, akiről Jorge Jesus szövetségi kapitány is beszélt.



„Ha akar, visszatér a válogatottba. Beszélhetünk a következő kerethirdetés előtt, de Cris fog dönteni. Úgy kell befejeznie a válogatott időszakát, ahogy akarja, és ő fogja eldönteni, hogyan akarja.”



Cristiano Ronaldo a norvégok elleni idegenbeli meccsen a kispadon ülte végig a mérkőzést, majd a Dánia elleni összecsapás előtt elhagyta az edzőtábort, miután megtudta, hogy ezúttal sem fog kezdeni.



„Amikor elérkezik az ideje, elmondom majd az igazságot minden portugálnak arról, milyen okok vezettek ahhoz, hogy távozzak a nemzeti csapattól” – írta Ronaldo az Instagramon.



Jesus korábban arról beszélt, hogy a kérdést a Norvégia elleni vasárnapi meccs után szándékozik megvitatni Ronaldóval, aki 234 válogatott meccsen 146-szor volt eredményes.



„Már az első kerethirdetésnél azt mondtam neki, hogy szükségem van, hogy ott legyen mellettem, akár játszik, akár nem. És most is ugyanezt mondom.”



A norvégok elleni első gól szerzője, Joao Cancelo is méltatta Ronaldót.



„Cristiano a kapitányunk, Portugália valaha volt legjobb játékosa. Biztos, hogy a legjobb módon fog végződni ez a történet, most viszont a lényeg a négy győzelem.”



A balhátvéd Nuno Mendes is visszavárja Ronaldót.



„Bárkit, aki a válogatotthoz jön, szívesen látunk. Ha Cris visszatér, tárt karokkal fogadjuk.”



NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA

4. CSOPORT

4. FORDULÓ

Portugália–Norvégia 2–1 (Cancelo 38., G. Ramos 79., ill. Ajer 36.)

Wales–Dánia 0–1 (Höjlund 75. – 11-esből)