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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Közel kétmillióan követték ki Portugáliát Instagramon CR7 távozása óta

CS. M.CS. M.
2026.10.02. 19:36
Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája
A Cristiano Ronaldo-balhé kirobbanása óta 25 millió helyett már csak alig több, mint 23 millióan követik Instagramon a portugál labdarúgó-válogatottat.

 

 
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Aztán csinált még valamit, ami minden volt, csak nem Jorge Jesus döntésének a dicsőítése.

 

Portugália Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája
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