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NL: Magyarország–Grúzia 1–0
Közel kétmillióan követték ki Portugáliát Instagramon CR7 távozása óta
CS. M.
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2026.10.02. 19:36
Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Címkék
Portugália
Cristiano Ronaldo
Nemzetek Ligája
A Cristiano Ronaldo-balhé kirobbanása óta 25 millió helyett már csak alig több, mint 23 millióan követik Instagramon a portugál labdarúgó-válogatottat.
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Portugália
Cristiano Ronaldo
Nemzetek Ligája
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