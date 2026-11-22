Hadjar és Pérez is büntetést kapott a Las Vegas-i verseny után
Isack Hadjar a futam nagy részében dobogós helyen haladt, ám végül pontot sem szerzett. A francia a második helyen haladt, amikor Sergio Pérez és Rafael Camara ütközése miatt a pályára kellett küldeni a biztonsági autót. A Red Bull ekkor arra kérte a francia pilótát, hogy maradjon le a vezető csapattársához, Max Verstappenhez képest, hogy ezzel megteremtse a kettős bokszkiállás lehetőségét a csapata számára.
Hadjar a 13-as és a 14-es kanyar között egy ponton 100 kilométer/órával is lassabban haladt, mint a holland, amivel feltartotta a mögötte érkezőket, hiszen a korlátozás alatt nem lehetett előzni. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a verseny után vizsgálta az esetet, és 10 másodperces időbüntetést osztott ki a franciának. Bár Hadjar ezzel egy pozíciót veszített, egyébként is a pontzónán kívülre került az újraindítás után jelentkező szárnyprobléma miatt. A francia a tizennegyedikről a tizenötödik helyre esett vissza a büntetése okán, Liam Lawsonnal cserélt pozíciót.
Nem Hadjar volt az egyetlen pilóta, akinek jelenése volt a sportfelügyelőknél a hektikus Las Vegas-i futam után. Pérez a 23. körben támadta a második F1-es nagydíját teljesítő Camarát, és a 14-es kanyarnál összeütközött a fiatal riválisával. Bár a brazil folytatni tudta a versenyt, a Cadillac a falba szállt, ami a futam végét is jelentette a számára. Az ítélethozók a rutinos mexikóit találták vétkesnek, és 10 másodperces időbüntetéssel sújtották, ami 5 rajthelyes hátrasorolássá konvertálódott át a soron következő Katari Nagydíjra.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|-
|2.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|0.639 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1.529 mp h.
|4.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.574 mp h.
|5.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.927 mp h.
|6.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|7.955 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12.795 mp h.
|8.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|12.938 mp h.
|9.
|George Russell
|Mercedes
|13.192 mp h.
|10.
|Charles Leclerc*
|Ferrari
|17.554 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|22.720 mp h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|28.602 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|28.843 mp h.
|14.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|36.588 mp h.
|15.
|Isack Hadjar**
|Red Bull-Ford
|36.488 mp h.
|16.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|47.814 mp h.
|17.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:08.353 p h.
|18.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:11.673 p h.
|19.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés baleset okozásáért.
**: 10 másodperces időbüntetés a biztonsági autós szakasz alatti indokolatlan lassú vezetésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|402
|2.
|Max Verstappen
|304
|3.
|Lewis Hamilton
|267
|4.
|George Russell
|264
|5.
|Lando Norris
|264
|6.
|Charles Leclerc
|250
|7.
|Oscar Piastri
|167
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|666
|2.
|Ferrari
|517
|3.
|Red Bull-Ford
|440
|4.
|McLaren-Mercedes
|431
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|1. Antonelli 1:33.893 (a pole Verstappené)
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00