Isack Hadjar a futam nagy részében dobogós helyen haladt, ám végül pontot sem szerzett. A francia a második helyen haladt, amikor Sergio Pérez és Rafael Camara ütközése miatt a pályára kellett küldeni a biztonsági autót. A Red Bull ekkor arra kérte a francia pilótát, hogy maradjon le a vezető csapattársához, Max Verstappenhez képest, hogy ezzel megteremtse a kettős bokszkiállás lehetőségét a csapata számára.

Hadjar a 13-as és a 14-es kanyar között egy ponton 100 kilométer/órával is lassabban haladt, mint a holland, amivel feltartotta a mögötte érkezőket, hiszen a korlátozás alatt nem lehetett előzni. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a verseny után vizsgálta az esetet, és 10 másodperces időbüntetést osztott ki a franciának. Bár Hadjar ezzel egy pozíciót veszített, egyébként is a pontzónán kívülre került az újraindítás után jelentkező szárnyprobléma miatt. A francia a tizennegyedikről a tizenötödik helyre esett vissza a büntetése okán, Liam Lawsonnal cserélt pozíciót.

Nem Hadjar volt az egyetlen pilóta, akinek jelenése volt a sportfelügyelőknél a hektikus Las Vegas-i futam után. Pérez a 23. körben támadta a második F1-es nagydíját teljesítő Camarát, és a 14-es kanyarnál összeütközött a fiatal riválisával. Bár a brazil folytatni tudta a versenyt, a Cadillac a falba szállt, ami a futam végét is jelentette a számára. Az ítélethozók a rutinos mexikóit találták vétkesnek, és 10 másodperces időbüntetéssel sújtották, ami 5 rajthelyes hátrasorolássá konvertálódott át a soron következő Katari Nagydíjra.



LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford - 2. Lando Norris McLaren-Mercedes 0.639 mp h. 3. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1.529 mp h. 4. Kimi Antonelli Mercedes 2.574 mp h. 5. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 2.927 mp h. 6. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 7.955 mp h. 7. Lewis Hamilton Ferrari 12.795 mp h. 8. Carlos Sainz Williams-Mercedes 12.938 mp h. 9. George Russell Mercedes 13.192 mp h. 10. Charles Leclerc* Ferrari 17.554 mp h. 11. Nico Hülkenberg Audi 22.720 mp h. 12. Gabriel Bortoleto Audi 28.602 mp h. 13. Oliver Bearman Haas-Ferrari 28.843 mp h. 14. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 36.588 mp h. 15. Isack Hadjar** Red Bull-Ford 36.488 mp h. 16. Rafael Camara Haas-Ferrari 47.814 mp h. 17. Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:08.353 p h. 18. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:11.673 p h. 19. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. FELADTÁK megtett körök Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 19 Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 17 Alexander Albon Williams-Mercedes 0 *: 10 másodperces időbüntetés baleset okozásáért.

**: 10 másodperces időbüntetés a biztonsági autós szakasz alatti indokolatlan lassú vezetésért.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli* 402 2. Max Verstappen 304 3. Lewis Hamilton 267 4. George Russell 264 5. Lando Norris 264 6. Charles Leclerc 250 7. Oscar Piastri 167 8. Isack Hadjar 122 9. Liam Lawson 89 10. Pierre Gasly 52 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 35 13. Oliver Bearman 23 14. Gabriel Bortoleto 14 15. Nico Hülkenberg 14 16. Carlos Sainz 11 17. Esteban Ocon 7 18. Fernando Alonso 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1 21. Hirakava Rjó 1 *: már bajnok.