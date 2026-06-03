Nemzeti Sportrádió

Szabó István lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.03. 11:43
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Szabó István aláírt a székelyföldi csapathoz (Fotó: FK Csíkszereda Facebook)
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Szabó István Csíkszereda Superliga
A román első osztályban, a Superliga 2025–2026-os idényben újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook-oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét: Szabó István lett a csapat vezetőedzője.

„Örömmel jelentjük be, hogy a mai nap folyamán megállapodtunk szuperligás férfi csapatunk új vezetőedzőjével, Szabó Istvánnal– erősítette meg csütörtökön az FK Csíkszereda Facebook-oldala a Nemzeti Sport két héttel ezelőtti hírét.

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A Nemzeti Sport értesülései szerint Szabó István több korábbi magyarországi játékosával is beszélt az átigazolás lehetőségéről.

„Az 59 éves magyarországi szakember több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, legutóbb a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője volt – mutatja be Szabó Istvánt az FK Csíkszereda a hivatalos bejelentésében. – Karrierje legnagyobb sikereit Kecskeméten érte el, ahol 2021-ben vette át a még NB II-es csapatot, azonnal feljuttatta az élvonalba, majd a következő idényben, a klub történetének legjobb eredményét beállítva újoncként ezüstérmet nyert az NB I-ben. Teljesítményét az Év Edzője díjjal is elismerték.”

Szabó István az előző idény végén távozó Ilyés Róbert helyét veszi át, 1+1 éves szerződést írt alá az FK Csíkszeredával. Székelyföldre kecskeméti segítőtársával, a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barnával együtt érkezik, aki a másodedzője lesz.

Értesüléseink szerint Magyarországról játékos is érkezhet Csíkszeredába, több olyan kiszemeltje is van Szabó Istvánnak, akikkel együtt dolgozott korábban Kecskeméten.

 

Szabó István Csíkszereda Superliga
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