Szabó István lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

„Az 59 éves magyarországi szakember több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, legutóbb a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője volt – mutatja be Szabó Istvánt az FK Csíkszereda a hivatalos bejelentésében. – Karrierje legnagyobb sikereit Kecskeméten érte el, ahol 2021-ben vette át a még NB II-es csapatot, azonnal feljuttatta az élvonalba, majd a következő idényben, a klub történetének legjobb eredményét beállítva újoncként ezüstérmet nyert az NB I-ben. Teljesítményét az Év Edzője díjjal is elismerték.”

Szabó István az előző idény végén távozó Ilyés Róbert helyét veszi át, 1+1 éves szerződést írt alá az FK Csíkszeredával. Székelyföldre kecskeméti segítőtársával, a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barnával együtt érkezik, aki a másodedzője lesz.

Értesüléseink szerint Magyarországról játékos is érkezhet Csíkszeredába, több olyan kiszemeltje is van Szabó Istvánnak, akikkel együtt dolgozott korábban Kecskeméten.