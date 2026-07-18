Nem csak a habitusuk más – tíz különbség Messi és Yamal között

Lamine Yamal és Lionel Messi összehasonlítása elkerülhetetlen. Mindketten a La Masía „termékei”, a ballábasság, az ösztönös zsenialitás, a ragyogó cselezőkészség, valamint az tény, hogy mindketten már tinédzserként sztárrá váltak kétségkívül közös bennük, ám még több mindenben különböznek – a spanyol-argentin labdarúgó világbajnoki döntő előtt a Sport tízes listát állított össze arról, hogy a két szupersztár miben üt el egymástól.

1. Messi minden bizonnyal karrierje utolsó világbajnokságát játssza, Yamal most szerepel először a legnagyobb futballszínpadon. Egyiküket utoljára csodálhatjuk, a másikban még benne van minimum három-négy torna, amennyiben az egészsége megengedi. Messi ebből a szempontból is példa lehet volt klubtársának.

2. Yamal hamarabb befutott Messinél. Bár a zseniális argentin is igen korán, 17 évesen bemutatkozott az FC Barcelonában, utódja még őt is megelőzte, 16 évesen debütált. Yamal 19 évesen már Európa-bajnok és világbajnoki döntős, Messi ennyi idős korában még nem is játszott a Copa Américán.

3. Messi 13 évesen hagyta el Rosáriót, hogy valóra váltsa az álmait. Yamal Katalóniában, Mataróban született, kezdettől fogva a La Masía határozta meg szakmai fejlődését.

4. Messi fiatal korában gyakorlatilag mentes volt a média nyomásától, nem volt kitéve a kíváncsiskodóknak a különféle közösségi portálokon. Yamal sokkal inkább a relfelektorfényben él, minden mozdulatát, gesztusát emberek milliói követik nap mint nap.

5. Messi nyerő Barcát „örökölt”, Yamalnak részt kell vennie az újjáépítésben. Az argentin a Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco Xavi és Puyol nevével fémjelzett csapatban mutatkozott be, a 2006-os Bajnokok Ligája-győzelemkor ő volt a legfiatalabb a gránátvörös-kékek keretében.

6. Bármilyen furcsa is, de Messi kezdetben nehezen fogadták el az argentin válogatottban, gyakran érte az a vád, hogy amíg klubcsapatával, az FC Barcelonával szakmányban nyeri a különféle trófeákat, a válogatottban nem képes hasonlóan teljesíteni. Yamal esetében elejétől fogva konszenzus van arról, hogy vezéregyéniség a spanyol válogatottban.

7. Míg Lionel Messinek a Barcelona által fizetett hormonkezelésre volt szüksége ahhoz, hogy fantasztikus pályáját befuthassa, Yamalnak ilyen korlátai sosem voltak, s fizikuma még tovább is fejlődhet.

8. Lionel Messi csendes, visszafogott stílusával, valamint vérprofi hozzáállásával mutatott példát a többieknek, és vált ezáltal vezérré, Yamal sokkal lazább figura, spontánabb, merészebb mind a pályán, mind azon kívül. Ugyanakkor mindkettőjük esetében igaz, hogy vezérszerepük leginkább briliáns tehetségükből fakad.

9. Messi a Barcelonával bajnoki és Bajnokok Ligája-címeket nyert már jóval azelőtt, hogy az argentin válogatottal 34 évesen megnyerte az első trófeáját. Yamal első igazán kiemelkedő sikerét a spanyol válogatott tagjaként aratta, amikor mindössze 17 évesen Európa-bajnok lett a La Rojával.

10. Messi Ronaldinhót csodálva nőtt fel, ott volt az öltözőben a brazil zseni mellett, folyamatosan tanult tőle. Ronaldinhótól vette a tízes mezt, s az azzal járó karmesteri pálcát. Yamal ebből a szempontból nézve példakép nélkül nőtt fel, a mágikus dresszt pedig Ansu Fatitól örökölte.