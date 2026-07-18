Mestermunka az UAE-től és Pogacar-show az ismeretlen hágón

Mit is mondott a 14. szakasz rajtja előtt Jonas Vingegaard Mulhouse-ban? A dán kerékpáros magabiztosan kijelentette, Tadej Pogacar kerekét követi majd, és még mindig harcban vannak a győzelemért. Három évvel ezelőtt Le Marksteinben Pogacar ugyan megverte sprintben a Visma versenyzőjét, csakhogy Vingegaard akkor az összetettben már jócskán vezetett.

A szakasz első felében többször is leszakadt az ég, de a záporok nem szóltak bele a verseny alakulásába. Az élen sokáig egy öt-hat fős szökevénycsoport haladt, a kis francia Valentin Paret-Peintre három hegyi hajrát is megnyert, ezzel virtuálisan beérte a pontversenyben Pogacart. Ám még meg kellett küzdeni egy, a Tour történetében eddig ismeretlen, nem használt hágóval. A brutális falként jellemezhető Col du Haag terepe 11.2 kilométeren átlagosan 7.3 százalékos meredekségű – tehát ideális lehetőséget kínált az összetett verseny átrendezésére, a különbségek növelésére. Elöl a szökevénycsoportból magára maradt Richard Carapaz vágott neki elsőként a mászásnak, csupán egy perccel mögötte jöttek Vingegaard-ék.

1. Mark Cavendish (brit) 35

2. Eddy Merckx (belga) 34

3. Bernard Hinault (francia) 28

4. André Leducq (francia) 25

Tadej Pogacar (szlovén) 25

6. André Darrigade (francia) 22

7. Nicolas Frantz (luxemburgi) 20 A TOUR SZAKASZGYŐZTESEINEK ÖRÖKRANGSORA

A Visma dán kerékpárosának vezetésével 8.3 kilométerrel a szakasz vége előtt érték be Carapazt, majd pár száz méterrel később előretört Pogacar. És ahogy már számos alkalommal láttuk ezen a Touron, ha ő megindul, nincs ellenfele… Vingegaard rá sem tudta tenni a kerekét, ráadásul az óriási tömegben a szűk, kanyargós úton esély sem adódott az előzésekre. A belgák kétszeres olimpiai bajnoka, Remco Evenepoel is megzuhant, a franciák reménysége, Paul Seixas viszont jól tartotta magát, ahogy az UAE mexikói fiatalja, Isaac del Toro is.

Pogacar a hegytetőre felérve már 22 másodperccel vezetett, és a Le Marksteinig hátralévő, viszonylag sík részen sem engedett ki. Ennek köszönhetően nemcsak pályafutása 25. Tour-szakaszgyőzelmének örülhetett, hanem annak is, hogy összetettben már 4:30 perccel vezet Vingegaard előtt. Ráadásul a megfáradó dánt a hajrában Del Toro és Seixas is lehagyta. Utóbbi ennek köszönhetően élre állt a fiatalok versenyében, az UAE pedig a második etap után ismét megszerezte az első két helyet egy szakaszt végén.

Mindenesetre Pogacart ezen a Touron nem lehet megverni.

Vasárnap a Solaison-fennsíkra vezető kiemelt kategóriás emelkedőn változhatnak tovább az időkülönbségek: 183.9 kilométer megtétele és hegyi befutó vár a kerékpárosokra.

113. TOUR DE FRANCE

14. szakasz (Mulhouse–Le Markstein, 155.3 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:00:07 óra, 2. Del Toro (mexikói, UAE) 38 másodperc hátrány, 3. Seixas (francia, Decathlon) azonos idővel. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 51:18:28 óra, 2. Vingegaard 4:30 perc h., 3. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:04 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 397 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 361, 3. Girmay (eritrai, NSN) 347. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 52 pont, 2. V. Paret-Peintre (francia, Soudal Quick-Step) 43, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 83. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Paul Seixas 51:23:47 óra, 2. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 3 mp h., 3. Del Toro 31 mp h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 153:59:59 óra, 2. UAE 7:26 p h., 3. Visma 42:32 p h.