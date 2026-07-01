Szabó István: A Ferencváros és az ETO a román bajnokságban is meghatározó lenne

A második helyen végzett a Duna-kupán a Csíkszereda, miután a dunaszerdahelyi Mol Arénában rendezett kétnapos tornán előbb 3–1-re legyőzte az ETO FC-t, majd a döntőben tizenegyespárbajban alulmaradt a házigazda DAC-cal szemben. Milyennek értékeli a szereplést Szabó István, a székelyföldi csapat vezetőedzője?

„Nem tudom külön venni ezt a két napot a mögöttünk álló két héttől, amióta végezzük a közös munkát – mondta lapunknak az 59 éves szakvezető. – Az elsődleges célunk, hogy egyénileg és csapatszinten is folyamatosan fejlődjünk. Úgy gondolom, ezen a tornán is bizonyítottuk, hogy van tartása az együttesnek. Egyértelmű, hogy a DAC jóval előrébb tart a felkészülésben, mint mi. Nekünk még sokat kell tanulnunk, de a hozzáállás, a szenvedély és a tudatosság, amit ezen a két napon mutattunk, biztató. Még ha fájó is tizenegyesekkel kikapni, összességében maximálisan elégedett vagyok a látottakkal.”

A szeredaiak hazai környezetben kezdték el a felkészülést az új idényre, s az első gyakorló mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedtek a Sepsi vendégeként.

„Ahhoz a találkozóhoz képest a dunaszerdahelyi hétvégén óriási javulást láttam. Nyilván a keretünk is változott azóta, és még mindig az átalakulás időszakát éljük. Reméljük, innen már nem veszítünk el olyan játékost, akire számítunk, ugyanakkor még vannak hiányposztok, amelyekre szeretnénk igazolni. Érkeznek is új játékosok, úgyhogy azt gondolom, egyértelműen látszik a fejlődés és a csapat tartása.”

Vasárnap késő este ért véget a Duna-kupa döntője, a piros-feketék azonban nem tértek haza, hanem Ausztria felé vették az irányt.

„Évek óta hagyomány Csíkszeredában, hogy a nyári felkészülés egy részét Ausztriában töltjük, és most is a megszokott helyre utazunk. Még két nagyon fontos hét áll előttünk, kint három felkészülési mérkőzést játszunk élvonalbeli csapatok ellen, majd július 12-én térünk haza Csíkszeredába. Az első bajnoki mérkőzésünkön is hosszú utazás vár ránk, mivel a Corvinul Hunedoara otthonában lépünk pályára.”

Szabó István hosszú éveken keresztül dolgozott magyarországi csapatokkal, így adódott a kérdés, látja-e már a magyar és a román labdarúgás közötti különbségeket.

„Romániában még csak két hete vagyok, így nem venném magamnak a bátorságot, hogy ennyi idő után messzemenő következtetéseket vonjak le. Talán egy év múlva már bölcsebb választ tudok adni erre a kérdésre. Annyit azonban már most is megállapíthatok, hogy nagyon erős csapatok vannak Romániában. Mérkőzéseket is néztem, és testközelből is szereztem tapasztalatokat. Úgy gondolom, hogy a Ferencváros és az ETO meghatározó együttes lenne a román bajnokságban is.”