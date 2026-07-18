Elhunyt a japánok montreali olimpián aranyérmes dzsudokája

A fukuokai dzsudoka az 1976-os olimpia japán selejtezőjében háromszoros világbajnok honfitársát legyőzve szerzett kvótát, Montrealban a Kiss Endrét is felvonultató mezőnyben lett bajnok, a döntőben a szovjet Valerij Dvojnyikovot győzte le.

Visszavonulása után edzőnek állt, tanítványai közül Tani Rjoko 2000-ben Pekingben és négy évvel később Athénban is aranyérmes lett.

Szonoda Iszamu csütörtökön Fukuokában hunyt el.