Nemzeti Sportrádió

Elhunyt a japánok montreali olimpián aranyérmes dzsudokája

I. SZ.I. SZ.
2026.07.18. 17:56
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Montreal 1976 gyász cselgáncs
Hetvenkilenc éves korában tüdőgyulladás következtében elhunyt Szonoda Iszamu japán cselgáncsozó, az 1976-os montreali olimpia 80 kilogrammos súlycsoportjának olimpiai bajnoka.

A fukuokai dzsudoka az 1976-os olimpia japán selejtezőjében háromszoros világbajnok honfitársát legyőzve szerzett kvótát, Montrealban a Kiss Endrét is felvonultató mezőnyben lett bajnok, a döntőben a szovjet Valerij Dvojnyikovot győzte le.

Visszavonulása után edzőnek állt, tanítványai közül Tani Rjoko 2000-ben Pekingben és négy évvel később Athénban is aranyérmes lett.

Szonoda Iszamu csütörtökön Fukuokában hunyt el.

 

Montreal 1976 gyász cselgáncs
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