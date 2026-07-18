Elhunyt a japánok montreali olimpián aranyérmes dzsudokája
Hetvenkilenc éves korában tüdőgyulladás következtében elhunyt Szonoda Iszamu japán cselgáncsozó, az 1976-os montreali olimpia 80 kilogrammos súlycsoportjának olimpiai bajnoka.
A fukuokai dzsudoka az 1976-os olimpia japán selejtezőjében háromszoros világbajnok honfitársát legyőzve szerzett kvótát, Montrealban a Kiss Endrét is felvonultató mezőnyben lett bajnok, a döntőben a szovjet Valerij Dvojnyikovot győzte le.
Visszavonulása után edzőnek állt, tanítványai közül Tani Rjoko 2000-ben Pekingben és négy évvel később Athénban is aranyérmes lett.
Szonoda Iszamu csütörtökön Fukuokában hunyt el.
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