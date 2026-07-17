Pénteki sportműsor: elődöntőt játszik a magyar férfiválogatott az U20-as kézilabda Eb-n
JÚLIUS 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Zalaegerszegi TE FC–Epicentr (ukrán)
20.00: Austria Wien (osztrák)–Paksi FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Boston Red Sox–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS–KOZMA ISTVÁN MEMORIAL
AZ UWW RANGSORVERSENYE, BUDAPEST, BOK-CSARNOK
Kötöttfogás 67 kg, 77 kg; női 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg
10.30: selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: Duna World)
FORMULA–1
BELGA NAGYDÍJ, SPA-FRANCORCHAMPS
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
18.00: Corales Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE
13.00: 13. szakasz, Dole–Belfort, 205.8 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.35)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
11.00: a csoportkör sorsolása
FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
A 9–12. HELYÉRT
11.00: Norvégia–Feröer (Tv: Sport1)
13.30: Ausztria–Portugália (Tv: Sport1)
ELŐDÖNTŐ
16.00: Svédország–Dánia (Tv: Sport1)
18.30: Szlovénia–Magyarország (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 162, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 45, Luke Lesseri–Mohamed Junesz Rabah (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
103. PAPP LÁSZLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
11.00: elődöntők
STRANDRÖPLABDA
NEMZETEK KUPÁJA, NYOLCAS DÖNTŐ, BUDAPEST, VÁROSLIGET
CSOPORTKÖR ÉS NŐI NEGYEDDÖNTŐ
Férfiak
9.30: Magyarország–Olaszország
12.45: Magyarország–Hollandia
Nők
11.15: Magyarország–Ukrajna
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, BASTAD
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, GSTAAD
10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, UMAG
16.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
WTA 250-ES TORNA, ATHÉN
16.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
16.30 után: Udvardy Panna (5.)–Paula Badosa (spanyol)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Sinkó Georgina, Novothny Gréta és Kovács Barbara
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: A Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-mérkőzés értékelése. Vendég: Zoran Kuntics
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bitmann Emil, Gyenge Balázs, Kovács Erika
17.00: Magyar szereplés a junior férfi kézilabda Eb-n
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Futball-vb: összefoglaló a bronzmérkőzés és a döntő előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Labdarúgó-vb-történeti kvíz – vendégek: Edvi László, Katona László és Regős László Pál
19.00: Formula–1: a hétvégén Belgiumban versenyez a mezőny
19.40: Sorsoltak a férfi kézilabda Európa-ligában – interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya vezetőedzőjével
20.00: Szombaton és vasárnap jönnek az éremcsaták a labdarúgó-világbajnokságon
20.40: Interjú Pigniczki Fanni világbajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázóval
21.00: Újratöltve – emlékezetes mérkőzések a labdarúgó-világbajnokságokról