Pénteki sportműsor: elődöntőt játszik a magyar férfiválogatott az U20-as kézilabda Eb-n

JÚLIUS 17., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

14.00: Zalaegerszegi TE FC–Epicentr (ukrán)

20.00: Austria Wien (osztrák)–Paksi FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Boston Red Sox–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS–KOZMA ISTVÁN MEMORIAL

AZ UWW RANGSORVERSENYE, BUDAPEST, BOK-CSARNOK

Kötöttfogás 67 kg, 77 kg; női 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg

10.30: selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: Duna World)

FORMULA–1

BELGA NAGYDÍJ, SPA-FRANCORCHAMPS

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

18.00: Corales Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.00: 13. szakasz, Dole–Belfort, 205.8 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.35)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

11.00: a csoportkör sorsolása

FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

A 9–12. HELYÉRT

11.00: Norvégia–Feröer (Tv: Sport1)

13.30: Ausztria–Portugália (Tv: Sport1)

ELŐDÖNTŐ

16.00: Svédország–Dánia (Tv: Sport1)

18.30: Szlovénia–Magyarország (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 162, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 45, Luke Lesseri–Mohamed Junesz Rabah (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

103. PAPP LÁSZLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

11.00: elődöntők

STRANDRÖPLABDA

NEMZETEK KUPÁJA, NYOLCAS DÖNTŐ, BUDAPEST, VÁROSLIGET

CSOPORTKÖR ÉS NŐI NEGYEDDÖNTŐ

Férfiak

9.30: Magyarország–Olaszország

12.45: Magyarország–Hollandia

Nők

11.15: Magyarország–Ukrajna

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, BASTAD

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, GSTAAD

10.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, UMAG

16.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

WTA 250-ES TORNA, ATHÉN

16.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

16.30 után: Udvardy Panna (5.)–Paula Badosa (spanyol)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Sinkó Georgina, Novothny Gréta és Kovács Barbara

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: A Ferencváros–Vojvodina Európa-liga-mérkőzés értékelése. Vendég: Zoran Kuntics

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bitmann Emil, Gyenge Balázs, Kovács Erika

17.00: Magyar szereplés a junior férfi kézilabda Eb-n

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Futball-vb: összefoglaló a bronzmérkőzés és a döntő előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Labdarúgó-vb-történeti kvíz – vendégek: Edvi László, Katona László és Regős László Pál

19.00: Formula–1: a hétvégén Belgiumban versenyez a mezőny

19.40: Sorsoltak a férfi kézilabda Európa-ligában – interjú Tóth Edmonddal, a Tatabánya vezetőedzőjével

20.00: Szombaton és vasárnap jönnek az éremcsaták a labdarúgó-világbajnokságon

20.40: Interjú Pigniczki Fanni világbajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázóval

21.00: Újratöltve – emlékezetes mérkőzések a labdarúgó-világbajnokságokról