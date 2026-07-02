Nemzeti Sportrádió

A Vasastól is igazolhat a Csíkszereda; győzelem Szalay-duplával

P. K.P. K.
2026.07.02. 12:05
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Az FK Csíkszereda először az FK Radnicski ellen lépett pályára Ausztriában (Fotó: FK Csíkszereda)
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Vasas Ódor Máté Csíkszereda Szalay Szabolcs magyar átigazolás
Az Ausztriában edzőtáborozó FK Csíkszereda szerdán, felkészülési meccsen Szalay Szabolcs duplájával 2–0-ra győzött a szerb első osztályú FK Radnicski ellen. Szabó István vezetőedző csapatában pályára lépett a Vasas védője, Ódor Máté is

 

A Nemzeti Sport értesülései szerint Szabó István, a román Superliga rajtjára készülő FK Csíkszereda vezetőedzője szerződtetné a Vasas 25 éves védőjét, Ódor Mátét, aki a héten csatlakozott is az Ausztriában edzőtáborozó székelyföldi csapathoz, és pályára is lépett a szerb első osztályú FK Radnicski elleni edzőmeccsen. Úgy tudjuk, már megkezdődtek az egyeztetések a játékos szerződtetéséről, Ódor, aki 2022-től játszik a Vasasban, de az előző idényben az első csapatban csak a Magyar Kupában kapott lehetőséget, kölcsönbe kerülhet Csíkszeredába.

Ódor már a negyedik magyarországi szerzeménye lehet a csapat új vezetőedzőjének, Szabó Istvánnak, a Puskás Akadémiától kölcsönvett Magyar Zsolt, valamint a Kecskemétről érkezett Czékus Ádám, Szabó Alex kettős után.

Szabó István csapata az első ausztriai edzőmeccsén a második félidőben beállt Szalay Szabolcs két góljával győzött 2–0-ra, viszont a gólpasszok két nyári szerzemény nevéhez fűződtek: az elsőnél Albert Stahl készítette le a labdát a csatárnak, a másodiknál pedig a Czékus Ádám indította Szalayt, aki csaknem harminc méterről lőtt bombagólt. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FK Csíkszereda (romániai)–FK Radnicski Nis (szerb) 2–0 
FK Csíkszereda, első félidő: Pap E. – Ivanovszki, Szabó A., Hegedűs J., Trif – Veres Sz., Pászka, Magyar – Anderson Ceará, Bota, Eppel. A 2. félidőben pályára léptek: Simon M., Ódor, Palmeș, Csürös, Stahl, Bödő, Nyitra, Dolny, Czékus, Szalay, Noveli. Vezetőedző: Szabó István
Gólszerző: Szalay Sz. (86., 90.)

 

Vasas Ódor Máté Csíkszereda Szalay Szabolcs magyar átigazolás
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