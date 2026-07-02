A Vasastól is igazolhat a Csíkszereda; győzelem Szalay-duplával

A Nemzeti Sport értesülései szerint Szabó István, a román Superliga rajtjára készülő FK Csíkszereda vezetőedzője szerződtetné a Vasas 25 éves védőjét, Ódor Mátét, aki a héten csatlakozott is az Ausztriában edzőtáborozó székelyföldi csapathoz, és pályára is lépett a szerb első osztályú FK Radnicski elleni edzőmeccsen. Úgy tudjuk, már megkezdődtek az egyeztetések a játékos szerződtetéséről, Ódor, aki 2022-től játszik a Vasasban, de az előző idényben az első csapatban csak a Magyar Kupában kapott lehetőséget, kölcsönbe kerülhet Csíkszeredába.

Ódor már a negyedik magyarországi szerzeménye lehet a csapat új vezetőedzőjének, Szabó Istvánnak, a Puskás Akadémiától kölcsönvett Magyar Zsolt, valamint a Kecskemétről érkezett Czékus Ádám, Szabó Alex kettős után.

Szabó István csapata az első ausztriai edzőmeccsén a második félidőben beállt Szalay Szabolcs két góljával győzött 2–0-ra, viszont a gólpasszok két nyári szerzemény nevéhez fűződtek: az elsőnél Albert Stahl készítette le a labdát a csatárnak, a másodiknál pedig a Czékus Ádám indította Szalayt, aki csaknem harminc méterről lőtt bombagólt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FK Csíkszereda (romániai)–FK Radnicski Nis (szerb) 2–0

FK Csíkszereda, első félidő: Pap E. – Ivanovszki, Szabó A., Hegedűs J., Trif – Veres Sz., Pászka, Magyar – Anderson Ceará, Bota, Eppel. A 2. félidőben pályára léptek: Simon M., Ódor, Palmeș, Csürös, Stahl, Bödő, Nyitra, Dolny, Czékus, Szalay, Noveli. Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Szalay Sz. (86., 90.)