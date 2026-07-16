Diószegi László: Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a Sepsit az élvonalban tartsam

„A másodosztályban komoly mélyütés volt a tévés jogdíjak, valamint a szponzorok egy részének kiesése. Jelen pillanatban sem sereglenek a szponzorok a klubhoz, még azok sem, akik korábban mellettünk voltak. Más kérdés, hogy szerintem ez egy országszintű gond a román futballban. A klub befektetők nélkül nem tud túlélni. Nem vagyunk olyanok, mint egyes klubok, amelyek több millió eurós adóssággal is folytatják tevékenységüket, de nem is akarok ebbe a csapdába beleesni” – mondta Diószegi, aki lehetséges befektetőkről is beszélt.

„Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a Sepsit az élvonalban tartsam, már nincs annyi forrásom. A világbajnokságon tárgyaltam három tehetős kanadai emberrel, akik segíteni szeretnének. Nagy szükség van minden forrásra, mert a csapatnak tovább kell lépnie” – fogalmazott a Sepsi tulajdonosa, hozzátéve, hogy havi tízezer eurónál soha nem adott magasabb fizetéseket a játékosoknak, valamint elmondta azt is, hogy a székelyföldi klub célja a soron következő évadban a kiesés elkerülése.