Nemzeti Sportrádió

Diószegi László: Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a Sepsit az élvonalban tartsam

M. B.M. B.
2026.07.16. 18:16
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Fotó: FB/We Radio Sfantu Gheorghe
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Diószegi László Sepsi OSK Superliga
Egy helyi rádiónak adott interjút Diószegi László, a román labdarúgó-élvonal (Superliga) hétvégi rajtjára készülő Sepsi OSK tulajdonosa. A Gazeta Sporturilor által szemlézett beszélgetésben a klubtulajdonos elsősorban a piros-fehérek kiesés utáni gazdasági nehézségeiről beszélt.

„A másodosztályban komoly mélyütés volt a tévés jogdíjak, valamint a szponzorok egy részének kiesése. Jelen pillanatban sem sereglenek a szponzorok a klubhoz, még azok sem, akik korábban mellettünk voltak. Más kérdés, hogy szerintem ez egy országszintű gond a román futballban. A klub befektetők nélkül nem tud túlélni. Nem vagyunk olyanok, mint egyes klubok, amelyek több millió eurós adóssággal is folytatják tevékenységüket, de nem is akarok ebbe a csapdába beleesni”mondta Diószegi, aki lehetséges befektetőkről is beszélt. 

„Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a Sepsit az élvonalban tartsam, már nincs annyi forrásom. A világbajnokságon tárgyaltam három tehetős kanadai emberrel, akik segíteni szeretnének. Nagy szükség van minden forrásra, mert a csapatnak tovább kell lépnie” – fogalmazott a Sepsi tulajdonosa, hozzátéve, hogy havi tízezer eurónál soha nem adott magasabb fizetéseket a játékosoknak, valamint elmondta azt is, hogy a székelyföldi klub célja a soron következő évadban a kiesés elkerülése. 

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Diószegi László Sepsi OSK Superliga
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